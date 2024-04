Într-o lume în care schimbările climatice și problemele de mediu sunt tot mai evidente, chiar și cele mai mici acțiuni fac diferența în protejarea mediului înconjurător. Astăzi, ne bucurăm să vă vorbim despre continuitatea parteneriatului dintre Sarantis România și Let’s Do It România, ce se traduce printr-un efort susținut pentru un viitor mai verde și mai sănătos.

Pe 12 aprilie, sub îndrumarea Let’s Do It România, a avut loc evenimentul Sarantis GO (Green Organisation), în care peste 60 de angajați ai companiei Sarantis România, împreună cu membrii familiilor acestora, s-au alăturat mișcării, pentru a curăța zona din jurul lacului Mogoșoaia. Echipa a fost susținută de FINO, lider în categoriile de gestionare a deșeurilor menajere, soluții pentru protejarea și depozitarea alimentelor și curățenie a gospodăriei, care a pus la dispoziția voluntarilor saci menajeri fabricați din 100% plastic reciclat și întreg echipamentul necesar.

Evenimentul Sarantis GO (Green Organisation), aflat anul acesta la a treia ediție, nu este doar o simplă acțiune de curățare a spațiilor comune din natură, ci o expresie a angajamentului Sarantis România față de grija pentru mediul înconjurător. Prima ediție s-a desfășurat în împrejurimile pădurii Băneasa din nordul capitalei, cea de-a doua ediție a vizat pădurea Lucianca situată pe șoseaua București – Târgoviște, iar anul acesta acțiunea s-a desfășurat în jurul lacului Mogoșoaia, o zonă extrem de tranzitată.

„Astăzi ne-am adunat cu un obiectiv clar, acela de a aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Ne dorim să inspirăm comunitățile locale, arătându-le că schimbarea începe cu fiecare dintre noi, cu fiecare inițiativă și acțiune întreprinsă, oricât de mică ar fi aceasta”, a declarat Adriana Ilioiu, Director de Marketing Sarantis România.

Rezultatele nu au întârziat să apară: peste 300 de saci cu deșeuri menajere au fost colectați în urma acestei acțiuni de ecologizare, demonstrând că fiecare gest, fiecare acțiune, contează în lupta pentru un mediu mai curat pentru generațiile actuale și viitoare.

Sarantis România ne încurajează să fim conștienți de necesitatea unor mici schimbări în rutina noastră zilnică. Adoptând un stil de viață mai sustenabil, putem contribui la protejarea mediului înconjurător și la îmbunătățirea calității vieții pentru fiecare dintre noi.

Sursa foto: Sarantis România