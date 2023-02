Compania de consultanță Kearney a publicat un studiu comandat de Rivian și Polestar, doi constructori de mașini electrice. Acesta ia în vedere tot ceea ce trebuie să se întâmple pentru ca industria auto să contribuie pozitiv la atingerea țintelor climatice la care s-au angajat semnatarii Acordului de la Paris din 2015 care prevedea încetinirea încălzirii globale la doar +1,5 grade Celsius în 2050 față de temperatura medie din epoca pre-industrială.

Cei care au semnat acest Acord au convenit că această creștere a temperaturii la nivel planetar este „acceptabilă” pentru a evita un dezastru climatic care ar putea pune în pericol însăși umanitatea. Pentru a se menține în limitele acordului, industria globală ar avea un „credit” ce echivalează cu emisii de 500 de gigiatone de CO2 până în 2050. Conform datelor din acest tratat, mașinile ar contribui cu aproximativ 15% din emisiile globale de noxe poluante, ceea ce înseamnă că industria auto globală (și toate industriile conexe) au un „credit” de 80 gigatone de CO2 pe care-l pot emite până în 2050. Dacă depășesc mai repede această limită atunci, evident, nu vor putea atinge ținta la care s-au angajat.

Grafic care arată ritmul în care industria auto consumă „creditul” de emisii de CO2. Sursă: Kearney

În prezent, studiul Kearney arată că mașinile emit cam 5,5 gigatone de CO2 pe an ceea ce înseamnă că vom atinge limita cu 15 ani mai devreme, adică în 2035. Acela este, poate ca o coincidență nefastă, chiar anul în care UE va interzice vânzarea de mașini noi diesel și pe benzină. Dacă lucrurile nu se schimbă rapid, atunci mașinile vor fi emis cu 75% decât ar fi trebuit până în 2050.

De parcă lucrurile nu sunt îndeajuns de sumbre, cei care au lucrat la studiu - care se bazează pe informație disponibilă public - spun că trebuie să ne concentrăm și pe decarbonizarea rețelei de obținere și transport a curentului electric. În prezent, doar 40% din rețeaua de curent este „fossil-free”. În plus, și în producția mașinilor (adică și a componentelor) ar trebui să ajungem într-o situație net-zero, adică și emisiile din timpul producției mașinii, nu doar a exploatării ei, ar trebui să fie zero.

Diferența între emisiile de CO2 ale industriei în 2050, conform Acordului de la Paris, și cele reale la acea dată dacă se continuă trendul actual. Sursă: Kearney

Am putea să facem asta dacă ne-am concentra mai mult pe aluminiu ecologic, oțel obținut fără utilizarea de combustibili fosili și elemente pentru baterii din minerit ecologic. În plus, reciclarea are un rol central în această ecuație, însă este nevoie de un efort concertat la toate nivelele pentru a putea fi atinsă această țintă. Trebuie spus și că unele ONG-uri consideră și acea țintă de +1,5 grade Celsius ca fiind insuficientă pentru a încetini efectele încălzirii globale - ca și planul Fit For 55 al UE.

Sursa foto: NamLong Nguyen / Shutterstock.com