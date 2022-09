Pe lângă colectarea selectivă, modificarea ambalajelor, renunțarea la bandă adezivă, implementarea livrării coletelor la lockere și puncte de colectare, Libris continuă acțiunile de dezvoltare sustenabilă prin implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Dispuse pe întreaga suprafață a acoperișului depozitului Libris, respectiv 4.000 mp, cele 835 de panouri fotovoltaice acoperă aproape integral nevoia de consum a depozitului, producția de energie anuală fiind estimată la 330.000 Kwh.

Analiza de cost, identificarea potențialului solar al acoperișului, eficientizarea consumului, alegerea unui kit adaptat nevoilor companiilor, dar mai ales achiziția panourilor fotovoltaice de la un furnizor autorizat, precum și mentenanța periodică sunt principalele aspecte luate în calcul de către cei ce își doresc să devină independenți energetic.

Partenerul Libris în execuția sistemului fotovoltaic a fost Promelek, furnizor cu experiență de peste 25 de ani în domeniul instalațiilor și echipamentelor electrice și pioneri în implementarea tehnologiei smart în România.

Investiția totală făcută de Libris în sistemul fotovoltaic s-a ridicat la 300.000 euro, proiectului fiind implementat în această vară.

Am ales să susținem integral investiția din resurse proprii și estimăm că va fi amortizată în maximum 5 ani, având în vedere independența energetică pe care am câștigat-o. Am avut în vedere accesarea facilităților de finanțare, dar am preferat să ne mișcăm mai agil și să realizăm proiectul în această vară, pentru ca sistemul să fie funcțional cât mai rapid.

Laura Țeposu, CEO Libris.ro.