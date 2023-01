Mai poate să vândă astăzi conținutul?

Mă regăsesc în rândul celor care au crescut sub îndemnul lui Gheorghe Dinică din Filantropica lui Caranfil: mâna întinsă care nu spune o poveste…, cu alte cuvinte, mă aflu în rândul celor care cred în puterea poveștilor de a schimba lumea. Până la urmă, poveștile sunt parte de necontestat din esența marketingului. Dar astăzi, mai avem oare timp să citim conținut, să spunem povești, și, cel mai important, mai poate fi astăzi contentul o strategie eficientă de marketing? Sunt întrebări legitime aflate pe agenda oricărui marketer, mai ales dacă analizăm statisticile privind attention span-ul: în ultimii ani acesta a scăzut de la 15 la 8 secunde, fiind în prezent sub cel al unui goldfish. Complementar, media duratei unei web page visit variază între 10 și 20 de secunde. Cu aceste bariere în față, avem nevoie de o strategie eficientă de conținut, o strategie care să relativizeze percepția timpului: 5 minute acordate lecturii unui articol să zboare ca 5 secunde.

De ce are, totuși, business-ul dumneavoastră nevoie de o poveste

Să continuăm cu alte date statistici relevante: conform HubSpot, un adult petrece, în medie, 20 de ore pe săptămână în mediul online. La nivel global, într-un singur minut, sunt publicate 1388 de blog posturi, sunt share-uite 2,5 milioane posturi pe Facebook și sunt uploadate 72 de ore de conținut nou pe YouTube. În marea aceasta de informații, cum ne găsim direcția? Alegem ca busolă povestea și conținutul. Poveștile au rolul de a crea o legătură între brand și consumator, generând un sentiment de apartenență și dând un sens alegerii pe care consumatorul trebuie să o facă, indiferent dacă vorbim despre alegerea unui produs sau a unui serviciu. A spune o poveste despre produsul sau serviciul tău nu înseamnă a-i spune istoria, înseamnă a spune motivul pentru care consumatorii au nevoie de acesta. Cum foarte frumos explica Simon Sinek, oamenii nu cumpără CE faci, ci DE CE faci. Atunci când cineva se gândește să achiziționeze un produs sau serviciu, trei întrebări sunt esențiale: CE? CUM? Și DE CE? Ce produs/serviciu oferi, cum poate acesta ajuta și de ce va schimba și îmbunătăți viața celor care îl achiziționează. Cu aceste trei întrebări pilon putem construi o strategie eficientă de conținut.

Cum puteți implementa o strategie eficientă de conținut

Începeți cu audiența

Orice strategie de content marketing începe cu audiența - cine citește conținutul brandului dumneavoastră? Pentru a răspunde eficient la această întrebare aveți nevoie să creați profiluri de buyer personas. Ce este un buyer persona? Un buyer persona este un personaj semi-fictiv, care rezumă toate caracteristicile relevante ale publicului țintă. Scopul este de a crea unul sau mai multe astfel de profile, pentru a dezvolta apoi campanii direcționate spre toate tipurile de potenţiali cumpărători. Ce conține un astfel de profil? Informații care să acopere două arii: date demografice - vârstă, gen, localitate - și date despre intenția de achiziție - care sunt prioritățile când consumatorul face o alegere, cum evaluează opțiunile, ce obstacole întâmpină, cum și în cât timp ajunge la o decizie finală.

Care este problema pe care produsul sau serviciul brandului dumneavoastră o rezolvă

Un cumpărător nu se trezește pur și simplu într-o dimineață cu dorința de a acționa într-un anumit fel sau de a achiziționa un produs anume. Există o nevoie, o problemă care trebuie soluționată, o intrigă (a poveștii) care are nevoie de răspuns. Apoi cumpărătorul, eroul poveștii noastre, trece printr-un întreg proces prin care devine conștient de această nevoie, consideră sau evaluează diferite opțiuni pentru ca, în final, să ia o decizie. Astăzi, cumpărătorii sunt mai informați ca niciodată, înotăm într-o mare de informație accesibilă instant, tuturor. La un click distanță, vorba call-to-action-ului. Este motivul pentru care tacticile agresive de vânzări își pierd din eficiență, fiind depășite în rezultate de strategii de marketing și vânzări care personalizează oferta, care răspund unei nevoi, care sunt atente la consumator și la dorințele individuale ale acestuia. Pentru a dezvolta o asemenea strategie este nevoie nu doar de cunoașterea audienței, ci și a drumului pe care îl parcurge de la nevoie, la achiziție. Acest proces se numește buyer’s journey.

Ce vă diferențiază

Competiția are probabil un produs sau un serviciu asemănător, ceea ce înseamnă că audiența trebuie să știe de ce produsul brandului dumneavoastră este mai bun, sau, cel puțin, de ce este diferit. A dovedi că un produs merită achiziționat înseamnă a dovedi că un brand merită ascultat. Că are o voce distinctă, că spune o poveste.

Ce formate și canale veți utiliza

Întotdeauna un brand trebuie să meargă înspre audiența sa pentru a se intersecta cu aceasta în călătoria pe care o întreprinde pentru achiziția unui produs. Formatele și canalele potrivite unei strategii de content marketing reies din construcția de buyer’s persona și buyer's journey. Apoi, desigur, ajută testarea și research-ul pieței pentru a avea o imagine de ansamblu a mediilor prin care mesajul brandului dumneavoastră se poate propaga.

Cu aceste patru elemente bine conturate: buyer’s persona, buyer’s journey, diferențiator și canale de comunicare puteți obține strategia de content marketing dorită. Am dezvoltat, scris și implementat alături de echipa INTERACTIONS numeroase strategii de content marketing. Am spus povești cărora le-am demonstrat, prin cifre, eficiența. Am reușit să unim inteligent intrigi și personaje cu multiple canale de comunicare. Încă mai credem că lumea este a celor care o văd nu așa cum este, ci așa cum vor ei să fie. Let’s talk and write together your brand's story and content strategy.

