Împreună cu partenerii norvegieni, Cometex a pus în funcțiune peste 2.500 de panouri fotovoltaice pe spațiile comerciale deținute în 6 orașe din țară.

În urma investiției de peste 1,2 milioane de euro, din care 50% reprezintă fonduri nerambursabile, Cometex a pus în funcțiune 6 sisteme de eficiență energetică inovatoare. Acestea cuprind peste 2.500 de panouri fotovoltaice și echipamente adiționale, pe o suprafață de 14.444 mp și au o capacitate instalată de 998,40 Kw.

Echipamentele de energie regenerabilă au fost montate în spațiile comerciale Cometex din Brăila, Slatina, Ploiești, Galați, Turda și Brașov.

Cometex și-a propus reducerea amprentei de carbon prin diminuarea gazelor cu efect de seră produse de companie. Doar prin aceste 6 sisteme instalate, reducerea de amprentei de carbon este de aproximativ 707,47 tone CO2/an.

Cometex, companie din grupul Altex, a aderat la proiectul “Investing in a greener and healthier future”, parte din programul “Energy Programme in Romania”, inițiativă a Innovation Norway.

Partenerii Cometex în proiectul “Investing in a greener and healthier future” sunt compania de consultanță Asero Global Investment și Winnovart, care asigură servicii de consiliere privind diferitele oportunități de finanțare disponibile în Uniunea Europeană.

COMETEX, parte a grupului Altex, are ca obiect de activitate dezvoltarea, operarea și administrarea de proiecte de retail pe întreg teritoriul României. Printre partenerii săi de retail, pe lângă Altex, sunt branduri ca Takko, Kaufland, Pepco, JYSK, Sinsay, Sportisimo, Deichmann, Noriel, KIK, Martes Sport, DM, Zoocenter/Zoomania, CCC, Animax sau Media Galaxy.

Sursa foto: Cometex