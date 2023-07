Compania daneză European Energy vrea să construiască centrale pentru producerea de hidrogen verde şi e-metanol în România. În acest an, danezii vor termina lucrările la cea mai mare instalaţie din lume pentru producerea celor două tipuri de combustibil.

Compania va finaliza, în 2023, construcţia celei mai mari instalaţii din lume de producţie a e-metanolului şi a hidrogenului verde la Kasso, în Danemarca. Aceasta va fi probabil şi cea mai mare fabrică comercială de energie regenerabilă la un cost competitiv.

Pe fondul evoluţiei legislaţiei privind combustibilii verzi (PtX), cu accent pe hidrogenul verde, European Energy vizează şi România pentru dezvoltarea unor centrale.

Combustibilii verzi ar putea ajunge la prețuri comparabile cu cei tradiționali

"Economiile naţionale trebuie să ajungă la neutralitatea climatică nu doar prin îmbunătăţirea mixului energetic, ci şi prin decarbonizarea industriei grele şi a transportului, abordând diferenţele de proces şi facilitând extinderea producţiei şi utilizării de hidrogen verde şi e-metanol. Reducerea costurilor va necesita o varietate de decizii politice, cu un climat de investiţii previzibil şi fiabil, un cadru regulator clar şi transparent, care să permită acorduri pe termen lung cu parteneri, instrumente financiare pentru partajarea riscurilor. Astfel, e-metanolul şi hidrogenul verde ar putea deveni mai competitive în ceea ce priveşte preţurile, comparativ cu cotaţiile fluctuante ale energiei fosile, accelerând tranziţia către consumul de combustibili verzi, în industria grea şi în transport, contribuind astfel la crearea unei pieţe sustenabile de hidrogen verde şi e-metanol în România", a declarat Ioannis Kalapodas, directorul biroului din Bucureşti al European Energy.

Deja Senatul României a aprobat proiectului de lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi al transporturilor. Dar, spun danezii, legea trebuie completată cu investiţii masive în infrastructură şi crearea unor condiţii de piaţă fezabile şi durabile pentru producţia extinsă de electricitate verde".

Compania susţine ideea dezvoltării de "insule energetice", care să asigure o producţie eficientă de energie verde şi să răspundă nevoilor specifice ale comunităţilor locale. De asemenea, European Energy și-ar dori o implicare mai activă a României în alianţe internaţionale care promovează colaborarea în domeniul energiei regenerabile şi a tehnologiilor avansate, precum Consiliul Hidrogenului Celor Trei Mări.

Energie verde pentru cargouri, dar și pentru Lego

La ora actuală, compania se află în spatele a cinci proiecte anunţate în Danemarca şi urmăreşte dezvoltarea de facilităţi PtX pe multe pieţe în care operează, inclusiv SUA, Brazilia şi Australia. Până la sfârşitul acestui an, European Energy plănuiește să furnizeze hidrogen verde în portul Esbjerg, din Danemarca, dintr-un parc eolian cu o capacitate de 12 MW.

Proiectele Power-to-X vor permite decarbonizarea industriei combustibililor grei şi a industriei plastice, acest potenţial fiind subliniat şi de acordurile de furnizare cu cea mai mare companie de jucării din lume, Lego Group, cu liderul în domeniul sănătăţii, Novo Nordisk A/S, şi cu cea mai mare companie de transport maritim din lume, Maersk.

Fondată în anul 2004 în Copenhaga, European Energy este în topul dezvoltatorilor şi constructorilor de proiecte de energie regenerabilă la nivel mondial. Cu un portofoliu de peste 1GW de proiecte de energie regenerabilă şi 23 de birouri în 18 ţări, compania are investiţii majore în parcuri solare, eoliene, precum şi în tehnologia Power to X, plus investiţii în captarea CO2, iar din 2021 dezvoltă cu succes proiecte de energie regenerabilă şi în România.

