”Ce facem noi e destul de simplu. Energia eoliană și cea solară sunt, dintr-o perspectivă de piață, extrem de competitive, în comparație cu energia tradițională. Așa că spunem «Ok, acum începem să facem un greenfield pipeline». În principal în Europa, fiindcă de asta ne numim European Energy”, a explicat pentru wall-street.ro Knud Erik Andersen, CEO al companiei din Danemarca.

Lipsa viziunii de ansamblu, o problemă mai mare decât legislația

De ce România? ”Am luat țară cu țară, iar România are resurse foarte bune de energie. Aveți toate premisele unde se pot produce energii regenerabile cost-efficient. Aveți și foarte multe terenuri. Deci, care e problema?”, spune reprezentantul European Energy.

Iar cadrul legislativ nu este neapărat o problemă, așa cum îl vedem noi; în opinia Knud Erik Andersen (foto jos), România nu are cele mai complicate reglementări și nu este nici cea mai birocratică din cele 18 țări în care operează European Energy. Mai degrabă o viziune de ansamblu este ceea ce ne lipsește, în condițiile în care ”independența pe frontul energetic este un element cheie” pentru o țară în poziția României.

”Unul dintre motivele pentru care am ales România, luând în considerare mărimea și resursele sale, este că are un mare potențial extraordinar față de alte țări”, a explicat Ioannis Kalapodas, Head of Office European Energy România. ”La ora actuală, în mix-ul vostru energetic domină gazul și cărbunele, iar în privința surselor verzi, hidrocentralele. Or apa vine din ce în ce mai puțin, când faci un baraj, afectezi biodiversitatea. Analizînd toate aceste lucruri, am decis că România e o piață cu un mare potențial.”

E nevoie de un dialog mai deschis cu piața de energie

În plus, spune Ioannis Kalapodas, în ce privește sectorul energiei, România este una dintre cele mai mature țări în ce privește echilibrarea, în vreme ce țări ca Grecia, Italia și Spania, au probleme mari cu echilibrarea.

Citește și: O nouă companie intră în România pe piața de energie regenerabilă: cine sunt danezii de la European Energy

”Dacă va exista o decizie politică privind accelerarea tranziției la energie verde, rezultatele pentru România în privința independenței și sustenabilității se vor vedea în scurt timp”, spune reprezentantul European Energy. ”Ce trebuie statul român să facă este să stabilească o discuție mai deschisă și mai directă cu operatorii de pe piață, și nu doar cu cei tradiționali, de pildă operatori de rețea”.

Port pentru nave verzi

Compania daneză are deja în curs de dezvoltare în România 935 MW în proiecte de energie regenerabilă, dintre care 810 MW în parcuri solare și 125 MW în parcuri eoliene. Însă o altă oportunitate, despre care nu s-a vorbit până acum este aceea ca România să devină un port major pentru nave verzi, spune Ioannis Kalapodas, care consideră că avem toate atuurile în acest sens, mai ales un sector logistic care este deja foarte avansat.

Navele verzi sunt una dintre cele mai noi tendințe în zona de sustenabilitate. De pildă, Maersk va lansa la apă în următoarele luni primele nave comerciale care folosesc drept combustibil metanolul verde. European Energy va produce metanol verde pentru Maersk pornind de la energii regenerabile, în cadrul unui proiect Power-to-X (transformarea energiei în combustibil verde).

Power-to-X, viitorul sectorului energiei?

Momentan, proiectele danezilor în acest sens sunt dezvoltate în Statele Unite și America de Sud, dar România are potențialul pentru o asemenea investiție. În următorii ani, compania își propune să devină unul dintre jucătorii importanți pe piața din România în ceea ce privește energia regenerabilă, dar și Power-to-X – unde lipsește însă, în acest moment, cadrul legislativ.

Or, spune Ioannis Kalapodas, astfel de soluții oferă flexibilitate producătorilor de energie., ”Vrem să dezvoltăm proiecte mari, nu toate vor trimite energie în rețea”, explică el. ”Energia regenerabilă a ajuns la stadiul în care poate fi folosită în tot mai multe scopuri în următorul deceniu.”

Sursa foto: European Energy