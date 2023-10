Lupta unui producător local de băuturi spirtoase cu mărcile consacrate: E greu să spui că te poți compara cu branduri cunoscute

Alexandru Haită, fondatorul distileriei Măgura Zamfirei, master distiller și fermier în cadrul unei ferme de 1100 de hectare din Teleorman unde produce orz pentru malț, este unul dintre acești producători.

Acesta a explicat pentru wall-street.ro că toată ideea brandului Măgura Zamfirei a plecat în 2016, când căuta o variantă de a integra parte din cereale într-un produs finit cu valoare adăugată.

La acel moment, prin urmare, i s-a părut foarte interesantă ideea producției de whisky, care în momentul acela lipsea în România.

N-aveam idee ce instalații trebuiesc folosite și care este procesul, așa că am ajuns să termin cursurile de master distiller în Olanda. Am fost și în Marea Britanie și am luat parte la procesele de distilare, dar și în România, la procesul de distilare de fructe, pentru că trebuie să știi din toate când te apuci de produs alcool.

Ulterior, în 2018, acesta a încercat să depună un proiect pe fonduri europene pentru a accesa o măsură pentru înființarea distileriei. Nu a avut însă succes, dar nici nu a renunțat, așa că, ușor-ușor, cu fonduri proprii și bugete mai restrânse a reușit să pună pe picioare brandul Măgura Zamfirei.

Cât despre autorizări, pe acestea le-a obținut în 2022, deci practic din luna mai 2022 brandul este pe piață.

Alexandru Haită explică faptul că investiția inițială a fost de aproximativ 200.000 de euro, urmând ca în primul an de funcționare aceasta să fie aproape triplată, din moment ce a constatat că echipamentele achiziționate într-o primă fază nu fac față.

Prin urmare, după o nouă infuzie de capital, a ajuns la peste 500.000 de euro investiți la acest moment, urmând ca în anul ce vine să investească încă peste un milion de euro în extinderea capacității de producție.

Am ieșit în piață cu un produs un pic atipic pentru o distilerie din România, respectiv gin, dar în paralel producem și whisky. Am fost cu ginurile la concursuri internaționale, World Spirits Award, World Drinks Awards în Marea Britanie, unde am obținut medalie de aur, respectiv de argint și am reușit să luăm confirmarea calității produsului.

Alexandru Haită, fondator Măgura Zamfirei