Când este probabil să se ajungă la un acord privind noile reguli fiscale în UE

Este puţin probabil ca Uniunea Europeană să ajungă la un acord în 2022 cu privire la reformarea regulilor fiscale şi cel mai probabil discuţiile se vor prelungi până la finele anului următor, ceea ce înseamnă că blocul comunitar nu va şti ce reguli să utilizeze în 2023 pentru a începe să îşi reducă cheltuielile, au declarat o serie de oficiali europeni.

Aceste reguli, denumite Pactul de stabilitate şi creştere, limitează deficitul guvernamental sub pragul de 3% din PIB, iar datoria sub 60% din PIB. Prevederile Pactului au fost suspendate începând din 2020 pentru a oferi guvernelor o marjă de manevră mai largă în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Însă, acum că economia a revenit pe creştere, regulile bugetare ar urma să fie reintroduse de la începutul lui 2023, chiar dacă vor suferi unele modificări pentru a ţine cont de noile realităţi economice ale UE, respectiv nivelul ridicat al datoriei publice şi necesitatea unor investiţii publice mari pentru a contracara schimbările climatice, potrivit Agerpres.



Oficialii citaţi de Reuters susţin că Executivul comunitar îşi va prezenta propunerile de modificare a Pactului de stabilitate şi creştere abia în luna iunie. Aceasta înseamnă că vor mai rămâne doar câteva luni la dispoziţie, după ce instituţiile europene vor relua lucrul după vacanţa de vară, pentru a ajunge la un acord cu privire la un subiect foarte complex şi sensibil din punct de vedere politic.



"O revizuire completă a Pactul de stabilitate şi creştere este puţin probabilă înainte de sfârşitul anului", a spus Markus Ferber, membru al comisiei economice din Parlamentul European, care va fi codecident cu privire la schimbarea regulilor. "Chiar şi în situaţia în care Comisia va respecta calendarul actual şi va avea o propunere până la mijlocul anului, lucru pe care nu m-aş baza, o jumătate de an este prea puţin pentru derularea procesului legislativ. Ar trebui să vă aşteptaţi ca procesul legislativ să dureze cel puţin un an, posibil chiar mai mult", a spus Markus Ferber.



Oficialii susţin că, începând de la publicarea propunerilor Comisiei în luna iunie, procesul legislativ de definitivare a modificărilor între guvernele europene şi Parlamentul European ar putea dura undeva între un an şi 18 luni.



"Nu mă aştept la un acord înainte de sfârşitul lui 2023, cel mai devreme. Din acest motiv, orientarea Comisiei pentru 2023 vor fi extrem de importante. Cu cât discuţiile se vor prelungi, cu atât vor deveni mai dificile", a declarat un oficial de rang înalt din zona euro implicat în discuţiile cu privire la modificarea Pactului de stabilitate şi creştere.



În schimb, guvernele sunt conştiente deja că sprijinul fiscal oferit economiei trebuie redus, cu sau fără noi reguli în vigoare.



"Este rezonabil să presupunem că nivelul sprijinului fiscal va fi mai mic decât este acum. Aceasta este logica regulilor fiscale şi are sens atunci când revenirea este într-un stadiu mai avansat", a declarat, miercuri, preşedintele Consiliului miniştrilor de Finanţe din zona euro, Paschal Donohoe.



Având în vedere că pentru moment nu există disponibil un nou cadru pentru momentul în care regulile vor fi reintroduse în vigoare, UE are opţiunea de a reveni anul viitor la regulile nerealiste de dinainte, să suspende pentru mai mult timp aplicarea regulilor sau să urmeze o interpretare flexibilă a regulilor actuale.



"Nu cred că vor fi reguli tranzitorii. Care ar fi scopul? Ajungerea la un acord cu privire la acestea ar fi la fel de complicat ca şi un acord cu privire la reforma propriu-zis", a declarat un al doilea oficial din zona euro implicat în procesul de negociere.



Comisia Europeană urmează să anunţe la începutul lunii martie criteriile pe care guvernele statelor membre ar trebui să le utilizeze atunci când vor elabora bugetele pentru 2023, oferind şi un indiciu cu privire la modul cum ar putea fi soluţionată dilema referitoare la regulile fiscale.

