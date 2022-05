A fost aprobat planul de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România

Guvernul a aprobat Planul de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România. pAcesta revede mai multe măsuri şi proceduri care prin care ar urma să fie reduse sau eliminate efectele unor perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale.

"Astăzi, Guvernul a adoptat acest plan care prevede stabilirea unui set de măsuri, dar şi de proceduri prin care se pot anula, reduce sau elimina efectele unor posibile perturbări în aprovizionarea ţării noastre cu gaze naturale. Documentul are un rol preventiv şi se elaborează periodic, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană ", a declarat Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, citat de Agerpres.

Trei niveluri de criză a gazelor

El a adăugat că, potrivit noului Plan de Urgenţă, sunt trei niveluri de criză.

"Unul de alertă timpurie - în cazul în care există informaţii concrete, sigure şi fiabile conform cărora ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora semnificativ situaţia în materie de furnizare de gaze şi care ar putea conduce la declanşarea nivelului de alertă sau de urgenţă. Următorul nivel e de alertă, în cazul în care are loc o perturbare a furnizării de gaze sau o cerere de gaze excepţional de mare care ar putea afecta semnificativ situaţia în materie de furnizare de gaze, însă piaţa încă e în măsură să gestioneze această perturbare sau cererea respectivă fără a fi nevoie de măsuri care nu sunt bazate pe funcţionarea pieţei. Şi, cel de-al treilea nivel, nivelul de urgenţă care apare în cazul unei cereri excepţional de mari sau unei perturbări semnificative de furnizare de gaze sau alt tip de deteriorare semnificativă a situaţiei în materie de furnizare de gaze şi toate măsurile de piaţă relevante au fost deja implementate, însă oferta de gaze e insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită astfel încât e nevoie de noi măsuri care nu se bazează pe piaţă, în special în scopul garantării furnizării de gaze către clienţii protejaţi", a precizat Cărbunaru.

Acesta a explicat că în situaţie de alertă, alertă timpurie sau urgenţă, Ministerul Energiei este cel care preia managementul crizei şi este responsabilul punerii în aplicare a măsurilor prevăzute în acest plan.

"Dimensiunea regională a acestui plan se înscrie în coordonatele de cooperare regională pe care ţările grupelor de risc din care România face parte, este vorba de Transbalcanic şi Ucraina, astfel încât specificaţiile măsurilor naţionale privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale să fie compatibile cu cele adoptate la nivelul grupului. (...) Acest plan îndeplineşte cerinţele în conformitate cu prevederile din Regulamentul Uniunii Europene 2017/1938, dar, bineînţeles, este armonizat şi cu legislaţia naţională în vigoare", a mai afirmat Cărbunaru.

