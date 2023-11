Se semnează ultimul contract pentru Autostrada Moldovei: lotul 13, cel mai ghinionist dintre toate

Se semnează, în fine, contractul de execuție pentru ultimul lot al A7, Autostrada Moldovei. Este vorba despre lotul Pietroasele-Buzău, cel mai ghinionist dintre toate cele 13 loturi.

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat semnarea contractului de execuție al ultimului lot din A7 pentru data de 22 noiembrie. Câștigătorul desemnat, în final, în octombrie anul acesta este o asociere de firme din Turcia - Nurol Inşaat Ve Ticaret A.S. și Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S. Cei aproape 14 kilometri ai lotului Pietroasele-Buzău vor costa 1,09 miliarde de lei, plus TVA, și ar trebui să fie gata în 20 de luni, adică în iulie-august 2025.

Este însă foarte târziu, comparativ cu alte loturi ale Autostrăzii Moldovei, cum ar fi Buzău-Vadu Pașii sau Mândrești Munteni-Focșani, care vor fi gata anul viitor. Pe de altă parte, sectoarele Pașcani-Suceava și Suceava-Siret nu au încă nici studiu de fezabilitate.

De la Buzău până la Pașcani, A7 este realizată doar de firmele din grupul lui Dorinel Umbrărescu, care a devenit astfel voievod peste Autostrada Moldovei. Situația este mai fragmentată între Ploiești și Buzău, unde fiecare lot al sectorului are un alt constructor (companiile lui Umbrărescu nu au licitat aici).

Ghinioanele lotului 13 din Autostrada Moldovei

Pietroasele-Buzău au fost cel mai ghinionist dintre toate cele 13 loturi ale A7, rămânând ultimul, deși ordinul de începere a fost dat în urmă cu cinci ani iar licitația a fost lansată de mai bine de doi ani. În vreme ce pe lotul 2, Mizil-Pietroasele, s-au pus deja primii kilometri de asfalt, aici nici măcar nu s-a semnat contractul, cauza fiind contestațiile. În vara lui 2021, după ce s-au depus nu mai puțin de 14 oferte, contractul părea câștigat de companiile din grupul bihorean Selina. Dar au apărut trei contestații, între care una a Nurol. După reevaluare, turcii au fost desemnați câștigători.

În martie 2022, când totul părea rezolvat, s-au depus 3 contestații, dintre care două au fost admise de CNSC. În urma deciziei Curții de Apel București, asocierea Nurol-Makyol a fost din nou esemnată câștigătoare în octombrie anul trecut, dar și acest rezultat a fost contestat. Compania Danlin XXL, adevărați regi ai contestațiilor, s-au adresat instanței, ceea ce a dus la o nouă întârziere – problematică, în contextul în care construcția trebuie să se încheie în 2026, pentru a putea prinde banii din PNRR.

Odată cu semnarea contractului pentru acest al treisprezecelea lot, A7 ar trebui să fie gata între Ploiești și Pașcani în timp util, adică până la finalul lui 2025 potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol. În clipa de față, un singur segment din Autostrada Moldovei este dat în folosință, respectiv Centura Bacău. Cât despre Pașcani-Siret, aceasta există, momentan, doar în plan.

Sursa foto: Cristian Pistol/Facebook

