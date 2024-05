Ciolacu promite că vom avea una dintre cele mai mari creșteri economice din UE și ne vom încadra în ținta de deficit

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, la Târgovişte, că la sfârşitul anului România va avea una dintre primele două creşteri economice din Uniunea Europeană şi o încadrare în deficitul asumat, relatează Agerpres.

"Este prima dată în România când avem 41 de miliarde în primele patru luni cheltuieli pe investiţii, atât din bugetul de stat, cât şi din fonduri europene. Din punctul meu de vedere, se poate şi mai mult şi categoric va fi pentru prima oară în istoria României când vom depăşi ceea ce ne-am asumat prin bugetul de stat. Nu va trebui să avem procentul din PIB mai mic raportat la sfârşitul anului”, a spus Ciolacu.

„Noi ne-am asumat un 7,2, cu certitudine, menţinând acest ritm, o să depăşim. Ştiu că de aici pornesc eternele discuţii cu deficitul, cu PIB-ul României... La sfârşitul anului vom avea una dintre primele două creşteri economice din Europa şi din UE, vom avea o încadrare în deficitul asumat şi vom avea o dezvoltare fără precedent în România, pentru că toate aceste investiţii se vor multiplica şi în zona economică”, a adăugat prim-ministrul.

„Cu o digitalizare şi cu o colectare mai bună la ANAF, pe care ne-am asumat-o după 32 de ani de când şi-o asumă toată lumea (...), sunt ferm convins că această direcţie corectă pe care a intrat România va continua", a afirmat Ciolacu. El a vorbit, de asemenea, și despre reducerea taxării pe muncă în perioada imediat următoare.

Premierul, despre taxele pe muncă: Nu o să iau o măsură, deși ar putea să-mi aducă voturi

"Este evident că impozitarea muncii, când vorbim generic, este una dintre cele mai ridicate din Europa. Dar marea problemă este la impozitarea muncii la veniturile mici. Acolo putem spune foarte clar că este cea mai mare impozitare. Pachetul cerut şi de către UE şi asumat de România prin PNRR, indiferent cine l-a semnat şi cum au negociat, este de avea anumite reforme în zona fiscală şi o nouă lege a salarizării, care vin ambele la pachet în ceea ce priveşte şi impozitarea muncii", a afirmat Ciolacu.

În context, acesta a explicat riscurile unor măsuri luate "pe picior" pentru reducerea impozitării la salariul minim.

"Eu nu arunc România într-o aventură, după ce am muncit împreună cu toţi colegii mei din Guvern să aducem această stabilitate macroeconomică. Da, spun de peste doi ani de zile că este cea mai mare impozitare la salariile mici din Europa. (...) Eu nu pot să risc să vin cu scăderi de impozitare la salariul minim pe economie şi să mă trezesc de la o treime cât sunt angajaţi în economie acum cu salariul minim, să am două treimi. (...) Ca să iau o măsură pe picior ca să-mi aducă eventuale voturi, nu am să o fac", a adăugat premierul.

Acesta a precizat că Guvernul va încerca să vină cu un sistem de deduceri pentru cei cu venituri mici.

"Până atunci, vom încerca să venim cu un sistem de deduceri la cei cu venituri mici care se direcţionează, din punctul meu de vedere, către sănătate, educaţie şi pensii private. Sunt servicii pe care în acest moment le susţine Guvernul României, prin Casa de Sănătate, şi domnul ministru poate detalia cât din bugetul Casei de Sănătate merge în zona privată şi cât în public. (...) Toate aceste servicii trebuie dezvoltate. (...) Sunt un partener al partenerilor sociali, şi patronate şi sindicate, dar un partener astfel încât să avem un plan, nu un plan pe moment, cum s-a întâmplat de 30 de ani în România. Mai ales când se apropie alegerile, venim şi luăm nişte măsuri şi pe urmă vedem că efectele lor n-ajută cu nimic românii, dimpotrivă, duc la creşteri de inflaţie. Acest lucru eu nu am să-l fac. Am să stau la masă cu sindicatele şi patronatele şi vom începe acest plan de pus la punct, pentru că România nu poate să se dezvolte numai prin investiţii. România trebuie să devină sustenabilă şi prin servicii şi prin tot ce înseamnă economie", a subliniat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, o parte dintre măsuri ar putea fi luate începând din acest an.

"În acest an presupun că începem să luăm o parte din măsuri, dar când avem tot filmul şi tot planul întreg îi anunţăm pe români cu asta se începe, la asta duce. Aici sunt deducerile. Ai copilul la grădiniţă, copilul la şcoală, îţi deduci din impozite, eu, stat, suport acest lucru. (...) Aceste servicii nu pot fi sustenabile numai de la bugetul de stat", a mai spus Marcel Ciolacu.

Sursa foto: Agerpres

