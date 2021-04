FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru bănci și asiguratori, a ridicat o rundă de investiții de tip Serie B de 60 milioane de dolari continuând astfel dezvoltarea și devenind totodată o ”țintă sigură” pentru investitorii de talie mondială, potrivit reprezentanților companiei. Odată cu această rundă de finanțare, compania plănuiește să recruteze 120 de oameni la nivel global.

Finanțarea a fost condusă de Draper Esprit, cărora li s-au alăturat Early Bird, OTB Ventures, Gapminder Ventures si Launchub. Suma de 60 milioane de dolari va fi utilizată pentru a consolida poziția companiei în Europa, accelerarea creșterii în Marea Britanie și pentru a susține extinderea companiei și pe alte piețe, în zone precum Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa și America de Nord.

"În ultimele 6 luni am lucrat la această finanțare și am vorbit cu peste 100 de investitori din varii geografii și abordări foarte diferite și este foarte plăcut faptul că am putut alege, fiind curtați de mai multe fonduri de investiții", a declarat Sergiu Neguț (foto sus), co-fondator & CFO în cadrul FintechOS adăugând că, în urma acestei finanțări, FintechOS devine o țintă clară și foarte atrăgătoare, pentru o nouă finanțare, din partea oricărui jucător global.

FintechOS are în plan să deschidă în următorul an și jumătate birouri în SUA, Dubai și Singapore. De asemenea, investiția va fi utilizată pentru dezvoltarea tehnologiei FintechOS prin soluții bazate pe inteligență artificială și machine learning.

În prezent, FintechOS este implicată în proiecte de transformare digitală a unor organizații financiare din Marea Britanie, Europa Centrală și de Est, Asia de Sud-Est și America de Nord.

FintechOS a înregistrat în 2020 o creștere spectaculoasă, de 195% față de anul precedent, consolidându-și poziția în domeniul tehnologiei pentru domeniul bancar și cel al asigurărilor. Veniturile recurente anuale – un indicator important pentru companiile susținute de fonduri de investiții – au atins valoarea de 7,5 milioane de dolari la finalul lunii decembrie.

Compania plănuiește de asemenea să-și crească numărul de angajați cu 40%, recrutând în perioada următoare 120 de persoane cu experiență notabilă în bănci, asigurări, tehnologie și securitatea datelor, care să poată veni ”cu mesaje și propuneri targetate pentru piețele vizate”, a adăugat la rândul său Andrei Gaman (foto centru), commercial vicepresident banking, Europe, în cadrul Fintech OS.

În ceea ce privește tehnologia fintech, planul companiei este, potrivit celor explicate de Niculae Vasile, VP of product engineering, în cadrul FintechOS să o perfecționeze extinzând abordarea low-code pentru a le permite profesioniștilor din domeniul financiar să construiască și să pună rapid pe piață produse, servicii și soluții inovative, dar mai ales personalizate pentru nevoile clienților, în numai câteva săptămâni.

”Investim în oameni, tehnologie și parteneriate pentru că fiecare piață are propriile caracteristici, nevoi și stadii de dezvoltare. Dacă băncile din Europa de Vest se uită deja spre creditarea digitală pentru IMM-uri, iar pe partea de retail spre digitalizarea creditelor mai complexe, cum este cel ipotecar, sunt și piețe precum Serbia și Albania unde abia anul trecut s-a implementat o legislație care să permită recunoașterea la distanță. One size fits all NU este filozofia noastră, ci contextualizarea și personalizarea soluțiilor pe care le implementăm cu partenerii noștri, în fiecare piață în parte.”, a mai detaliat Gaman.

La rândul său, Dan Mihăescu, founding partner în cadrul GapMinder Venture Partners, unul dintre primii investittori instituționali în FintechOS a declarat că ar putea fi ”cea mai mare investiție serie B din Europa Centrală de anul acesta, dar trebuie așteptat finalul anului pentru a ști sigur acest lucru.”

”Este unul din mulții pași pe care-i aștept. Este în viziunea mea o validare a abilității noastre că putem juca în liga globală și credem că suntem de luat în seamă pentru toți antreprenorii din România, care vor să se extindă la nivel global, dar și pentru tinerii care deschid aici o firmă”, a concluzionat Neguț accentuând faptul că este o nouă etapă în crearea unui ecosistem de investiții în România.

În decembrie 2019, compania a atras o finanțare de 14 milioane de dolari de tip serie A, investiție a GapMinder, prima investiție a acestora în FintechOS fiind în 2018 când a condus într-o rundă de tip Seed în valoare de două milioane de dolari.

FintechOS s-a desprins în 2017 din compania locală Softelli­gence.

