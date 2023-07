Depozite bancare sau titluri de stat în euro: cum poți câștiga mai mulți bani

Depozitele bancare și titlurile stat sunt două instrumente financiare prin care românii cu economii pot să obțină venituri pasive, cu condiția să nu se atingă de banii depuși. În contextul în care băncile au început să taie din dobânzile depozitelor bancare, oamenii au început să își îndreapte atenția către titlurile de stat. În momentul de față, poți câștiga 545 de euro dacă păstrezi 2.000 de euro în titluri de stat Fidelis o perioadă de cinci ani.

Dobânzile titlurilor de stat în euro pe un an sunt mai avantajoase decât cele la depozitele bancare contractate pe aceeași perioadă de timp, în aceeași monedă. Noua emisiune de titluri de stat Fidelis din iulie oferă o dobândă de 3,7% pe un an, acest lucru întrece oferta băncilor dacă luăm în calcul comisioanele aplicate. Pentru o perioadă de 12 luni cea mai bună dobândă la depozite la termen în euro este oferită de ProCredit Bank, cu o dobândă de 3,25% și o DAE* de 2,93%.

Depozite bancare sau titluri de stat în euro pentru perioada de un an

Pentru această comparație am luat ca exemplu suma de 2.000 de euro investită în depozite bancare în euro sau titluri de stat Fidelis în euro, pe o perioadă de 12 luni. Suma minimă pe care o poți investi în titlurile de stat Fidelis este de 1.000 de euro. În cazul depozitelor bancare în euro, suma minimă investită variază între 250 și 500 de euro.

Tip investiție DAE* Dobândă 12 luni Câștig real (euro) Titluri de stat Fidelis - 3,7% 74,8 Depozit la termen - ProCredit Bank 2,93% 3,25% 58,5 Depozit la termen - Libra Internet Bank 2,7% 3% 54 Depozit BRD Progresso 2,52% 4,2% 50 Depozit la termen - TechVentures Bank 2,5% 3,05% 49

Sursă date: Finzoom.ro

*Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este un concept impus atât de către Uniunea Europeană, cât și de către Statele Unite ale Americii, cu ajutorul căruia se exprimă, sub formă de procent, costul total al unui instrument financiar. Astfel, DAE este un indicator care ține seama de toate celelalte comisioane aferente aplicate de bănci și oferă clientului posibilitatea de a compara eficient ofertele bancare.

În cazul titlurilor de stat, toate veniturile, indiferent de maturitate și emisiune, sunt neimpozabile. Dobânzile la titlurile de stat Fidelis sunt valabile în perioada 17 - 28 iulie, conform Ministerului de Finanțe.

Depozite bancare sau titluri de stat în euro pentru perioada de cinci ani

Statul are două emisiuni pentru titlurile de stat în euro, una pe un an, cealaltă pe cinci. În cazul depozitelor bancare, băncile din România au oferte limitate la trei ani, iar din acest motiv este greu să facem o comparație pentru perioada de cinci ani.

Titlurile de stat Fidelis cu o perioadă de maturitate de cinci ani oferă o dobândă de 5,45% pe an. Aceasta aduce, la finalul perioadei, un profit de 545 de euro (pentru suma inițial depusă de 2.000 de euro).

În cazul depozitelor bancare în euro, cea mai bună dobândă, de (3.68% pe an) DAE* 3.20% pe an, care aduce un câștig de 197 de euro în trei ani. În cazul câștigului rezultat din menținerea banilor într-un depozit bancar, s-a presupus că dobânda anuală se capitalizează. Pentru a extrapola calculului** și a vedea ce profit aduce un depozit bancar pentru cinci ani, vom aduna la suma menționată câștigul unui alt depozit întins pe doi ani (tot de 2.000 de euro). Așadar, pentru un depozit bancar de doi ani contractat în momentul de față, câștigul este de 129 euro, ceea ce duce la un total de 326 euro, sub oferta titlurilor de stat Fidelis.

**Acest calcul este unui ipotetic care are scopul de a crea o imagine de ansamblu asupra ofertelor pentru aceste două tipuri de instrumente financiare. Nu putem estima ce dobânzi la depozite vor oferi băncile peste 3 ani.

Depozite bancare sau titluri de stat: moneda națională este mai profitabilă pe termen scurt

În cazul depozitelor bancare, instrumentele în euro oferite de băncile din România sunt mai puțin profitabile decât cele în lei. Am luat ca exemplu o sumă de 10.000 de lei, echivalentul a 2.000 euro pe o perioadă de 12 luni.

Cel mai performant depozit de pe piață este unul în moneda națională, oferit de Procredit Bank, care îți aduce la finalul celor 12 luni un câștig de 720 de lei. Cel mai avantajos depozit bancar în euro, oferit de aceeași insituție financiară, aduce, la finalul perioadei de maturitate, o sumă de 289 lei (58,5 euro), la o DAE de 2,93%.

Titlurile de stat Fidelis în lei oferă o dobândă de 6,3% pe an. Totodată, Ministerul de Finanțe are o ofertă specială pentru donatorii de sânge: aceștia pot cumpăra titluri de stat pe un an cu o dobândă de 7,3%. Pentru suma de 10.000 de lei, în 12 luni poți câștiga 630 de lei (pentru dobânda de 6,3%), un venit reprezentativ mai mare decât randamentul oferit de titlurile de stat în euro (74,8 euro - 370 lei).

În cazul perioadei de cinci ani, comparația nu este una posibilă fiindcă Ministerul de Finanțe emite titluri de stat în lei pe o perioadă de maturitate de maxim trei ani.

