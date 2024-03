ING lansează un cont bancar comun: poate fi folosit de patru persoane simultan

ING Bank România anunță lansarea contului pentru cheltuieli comune ING Together, dedicat celor care aleg să-și gestioneze banii împreună cu alte persoane apropiate. Soluția este disponibilă exclusiv în aplicația mobilă ING Home’Bank, de unde titularii de conturi curente în lei pot mandata direct, fără drumuri la bancă, până la trei persoane pe un cont deja deținut sau pe un cont nou deschis în acest scop.

Soluția ING Together este disponibilă cetățenilor români și străini cu vârsta de peste 18 ani, utilizatori ai aplicației mobile ING Home’Bank care dețin și folosesc un număr de telefon mobil de România. Împuternicirea se realizează direct în aplicație, din meniul Produse – Familia ta – ING Together, prin selectarea numărului de telefon din agendă și completarea numelui, prenumelui și a datei nașterii persoanei împuternicite.

Din momentul acceptării de către împuternicit a invitației primite în Home’Bank, acesta va putea:

• să își emită singur, direct din Home’Bank, două carduri suplimentare (unul fizic și unul virtual) atașate contului;

• să facă plăți prin Home’Bank din contul curent și plăți cu cardul (online și la POS);

• să retragă numerar de la orice ATM sau să facă depuneri în lei cu cardul la ATM-urile ING;

• să vizualizeze tranzacțiile de pe cont (inclusiv pe cele ale titularului);

• să deschidă sau să lichideze depozite asociate contului.

„La ING Bank România, credem în real life banking, adică în produse și servicii potrivite stilului de viață, accesibile oricând și de oriunde, iar ING Together este expresia perfectă a acestei abordări. Este soluția care facilitează o atitudine relaxată și transparentă în relația cu banii și cu oamenii de încredere alături de care alegem să-i folosim în viața de zi cu zi, indiferent dacă vorbim despre familie, parteneri de viață sau chiar prieteni apropiați. ING Together este în esență un instrument revoluționar de sănătate financiară, care permite tranziția complet digitală de la un banking individual la unul participativ și răspunde astfel unei nevoi concrete din viețile multora dintre noi: aceea de gestionare deschisă și eficientă a cheltuielilor comune.” – Eleni Skoura, Executive Board Member şi Head of Retail Banking ING Bank România.

Sursa foto: shutterstock

