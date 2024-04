El a fost întrebat despre un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii care prevede scăderea taxării muncii pentru familiile care au cel puţin doi copii, şi dacă un astfel de sistem urmează să fie extins.



"Este evident că anul următor va fi - este trecut în PNRR - o reformă fiscală, dar sunt identificate anumite măsuri pe care putem să le luăm mult mai rapid. (...) Avem o problemă cu demografia, trebuie să luăm anumite măsuri, nu putem doar să constatăm. (...) Trebuie să vii cu soluţii, chiar dacă sunt soluţii parţiale. V-am spus că prin reforma fiscală eu văd, în primul şi în primul rând, faptul că din impozitul pe venit, în viitor, trebuie să fie deduceri. Astfel, vei dezvolta serviciile - şi serviciile de învăţământ, şi învăţământ privat, şi after-school, şi grădiniţe, şi creşe şi instituţii spitaliceşti private - prin deduceri şi printr-un sistem de asigurări naţional. Nu, momentan, bugetul de stat suportă toate aceste cheltuieli. Trebuie să intrăm într-o normalitate. Mai mult ca sigur, când vom intra în OECD, în 2026, vor veni şi marile marile companii de asigurări şi pe un sistem de sănătate aşezat. Este normal să venim cu priorităţi. Prioritatea noastră este ca la cei care au doi copii să începem să scădem", a declarat Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.



Premierul a punctat că deciziile în acest domeniu nu pot fi unele luate "după ureche".



"Eu nu pot să scad în acest moment la venitul minim, pentru că o treime dintre români, în sistemul privat, sunt plătiţi pe venitul minim, ştim cu toţii acest lucru, da. Dacă scad la venitul minim o să ne trezim că sunt două treimi cu venitul minim. Cu alte cuvinte, aceste soluţii empirice, luate după ureche şi doar că dau bine la televizor, eu n-o să le iau. O să vin cu o reformă şi cu un sistem de deduceri la venituri, ceva sustenabil şi ceva exact cum este în ţările dezvoltate. România a depăşit momentul amatorismului", a declarat Ciolacu.

Toți bolnavii cronici urmează să beneficieze de scutirea de la plata contribuției sociale pentru concediul medical

Toate categoriile de bolnavi cronici urmează să beneficieze de scutirea la plata contribuţiei sociale pentru indemnizaţiile de concediu medical, a afirmat Marcel Ciolacu.



"În primul rând, CASS plătim cu toţii, şi eu, şi dumneavoastră şi domnii medici şi toată lumea, oriunde în lumea asta, nu poţi să ţii sistemul de sănătate fără contribuţia de sănătate. Nu e o taxă introdusă nici de Ciolacu, de când e un stat modern în lume are introdusă o taxă în ceea ce priveşte sănătatea. Am luat o decizie în Guvern şi am exceptat această taxă, cu alte cuvinte, cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer va avea un venit suplimentar cu această taxă de 10%", a declarat Ciolacu, într-o conferinţă de presă la Fundeni, întrebat dacă Guvernul va lua decizia de a scuti toate categoriile de bolnavi cronici, pe lângă cei oncologici, de la plata contribuţiei sociale pentru indemnizaţiile de concediu medical.

Atenţionat că nu toţi bolnavii cronici sunt prinşi în cuprinsul OUG adoptată de Executiv, el a explicat: "Ba da. Urmează, cu domnul (ministru Alexandru Rafila). Deci, absolut toate, am luat o decizie rapidă, pentru că deja se tot întârzia a se interveni în Parlament pe acest act normativ, am luat o decizie, nu sunt probleme în ceea ce priveşte bolnavii cronici".



Prim-ministrul a reluat criticile cu privire la numărul mare de concedii medicale înregistrate în ultimii ani în România.



"Dacă mă uit în trecut, (...) am pornit de la concedii medicale de 800 - 870 de milioane parcă. A venit pandemia, s-a suplimentat cu vreo 570 de milioane la concediile medicale decontate de Casa de Asigurări. Ne-am trezit într-un sistem în care avem 6 miliarde de lei concedii medicale. Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume, la asemenea dimensiuni. Dacă doriţi (...) să dau venituri mai mari celui care, cu voie sau fără voia sa, a răcit şi stă cinci zile acasă, nu am să o fac. (...) Cu adevărat, pentru bolnavi cronici, pentru oncologie, pentru mame, pentru copii bolnavi, categoric cheltuielile sunt mai mari. (...) Adică, să dau şi medicamente compensate pentru tuse şi junghi, să plătesc absolut tot şi să suport eu, statul român, la această dimensiune de 6 miliarde pe an concedii medicale nu am să o fac. (...) Nu mi se pare corect", a susţinut Marcel Ciolacu.

