"Anul acesta este al 16-lea an de plăţi online, cu creşteri semnificative de la un an la altul. Nu ştiu dacă Oradea a fost primul din ţară la acest capitol, dar ce pot să spun cu certitudine este că noi am creat această plată online înaintea existenţei ghişeului naţional de plăţi online. Noi am lansat plăţile online în 2009, iar ghişeul.ro a fost lansat în martie 2011. În toată această perioadă am avut diverse stimulente prin care am motivat plăţile online, ca să putem ajunge la aceste cifre record de aproape 80% din încasări prin instrumentele online," a declarat, pentru AGERPRES, directorul economic al Primăriei Oradea, Eduard Florea.



Peste 57% dintre orădeni (din totalul celor 135.000) şi 39% dintre firme (din cele 12.500) au optat pentru plata cu bonificaţie, adică au achitat integral, până la 31 martie, impozitul datorat pentru anul 2024.



Comparativ cu datele înregistrate în anul 2023, sumele încasate prin tranzacţii online s-au majorat cu 17%, iar numărul plătitorilor online a crescut cu 8%.



Un alt aspect evidenţiat de la an la an este faptul că numărul orădenilor care îşi plătesc impozitele încă din prima lună din an este în continuă creştere.



Orădenii pot să îşi verifice obligaţiile fiscale pe pagina de internet a Primăriei Oradea, www.oradea.ro, prin accesarea secţiunii "Ghişeul online".



Primăria Oradea a încurajat plata online a obligaţiilor fiscale acordând persoanelor fizice o reducere de 10% dacă îşi achită integral impozitele locale datorate pentru întregul an până la data de 31 martie şi reducere de 8% în cazul celor juridice.



Concret, plata integrală impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport se poate face prin intermediul site-urilor www.oradea.ro, www.ghiseul.ro ori a aplicaţiei "Plata Impozite Mobile Play".



Bonificaţia acordată persoanelor fizice şi juridice scade la doar 4% dacă plata se va face la ghişeele Primăriei, Poştei Române ori CEC-ului, ori prin POS, ordin de plată sau internet banking.



Ca modalităţi de stimulare a plăţii online, primăria orădeană a derulat de mai mulţi ani o campanie de tombolă pentru cei care plătesc online, în fiecare săptămână fiind extras un câştigător pentru un premiu constând în accesul gratuit la Aquaparcul Nymphae al unei familii.

Sursa foto: Shutterstock