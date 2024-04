Depozitele bancare și titlurile de stat în euro sunt o metodă prin care românii cu economii în moneda europeană pot să realizeze venituri pasive. Pentru suma de 2.000 de euro, titlurile de stat îți aduc un câștig de 80 de euro în 12 luni, cu aproximativ 15 euro mai mult față de cea mai bună ofertă bancară. Cu toate că pot părea niște sume mici în comparație cu banii pe care îi primești la depozitele în lei, dacă vom compara câștigurile cu rata inflației în zona euro, observăm că investiția aduce un randament real pozitiv.

Dobânzile titlurilor de stat în euro pe un an sunt mai avantajoase decât cele la depozitele bancare contractate pe aceeași perioadă de timp, în aceeași monedă. Ediția FIDELIS din aprilie oferă dobânzi de 4% pe un an, comparativ cu 3,65%, cea mai bună ofertă bancară pentru depozite în euro, oferită de Patria Bank. Cu toate că diferența pare una insignifiantă, titlurile de stat câștigă teren fiindcă sunt neimpozabile - în cazul depozitelor, acestea suferă un impozit de 10%.

În ceea ce privește perioadele de maturitate mai lungi, oferta statului prezintă o dobândă la titlurile de stat pe 5 ani de 5%. În cazul insituțiilor financiare, acestea nu oferă, în general, depozite în euro pe perioade mai lungi de 36 de luni.

Depozite bancare vs. titluri de stat în euro: Cele mai bune dobânzi în aprilie

Au fost luate în calcul cele mai bune dobânzi la depozitele în euro pe 12 luni oferite de băncile enumerate. Majoritatea băncilor au oferte mai avantajoase pentru depozitele deschise online, iar unele insituții au oferte speciale pentru clienții care își încasează veniturile la acea bancă.

Nr. crt. Instituție Dobândă 12 luni 1. Ministeul de Finanțe - Titluri de stat FIDELIS 4% 2. Patria Bank 3,65% 3. Procredit Bank 3,5% 4. OTP Bank 3,5% 5. Intesa Sanpaolo 3,4%

Sursă date: băncile/ Ministerul de Finanțe

Depozite bancare vs. titluri de stat în euro: Cu câți bani reali rămâi după ce îți „mănâncă” și inflația din ei

Comparând cu cele mai bune dobânzi la depozite în lei, observăm că băncile sunt mult mai darnice când vine vorba de moneda națională, unde, cea mai bună dobândă este de 7%. Cu toate acestea, trebuie să compăm și cu câți bani reali rămâi în mână după ce îți „mănâncă” inflația din randament. Astfel, chiar dacă dobânzile în lei sunt mai bune, în contextul unei inflații de peste 7%, înseamnă că o dobândă la titluri de stat de 7% nu face decât să șteargă efectul inflației asupra banilor tăi, fără să îți aducă în câștig suplimentar.

Atunci când vorbim despre euro, cu toate că dobânda la obligațiunile emise de stat este mai mică, de 4%, aduce un randament real pozitiv de 1,6%, în contextul în care inflația în zona euro este de 2,4%.

Pentru a vedea, practic, evoluția valorii banilor pe o perioadă de un singur an, am luat ca exemplu suma de 2.000 de euro investită în titlurile de stat FIDELIS vs. păstrată la saltea. Acest calcul este unul ipotetic, folosind valoarea inflației raportată de Eurostat pentru luna martie 2024 - 2,4%.

În primul caz, pentru 2.000 de euro depuși în momentul de față în titluri de stat FIDELIS, vei câștiga, la finalul perioadei de maturitate de 12 luni, suma de 80 de euro. Din suma 2.080 de euro obținută într-un an de zile, am scăzut câți bani îți mănâncă inflația, ajungând la o sumă de aproximativ 2.030 de euro. Astfel, pentru suma și perioada menționată, titlurile de stat în euro aduc un câștig real de 30 de euro. Pentru aceeași sumă, dar ținută în casă, inflația îți mănâncă 48 de euro, deci, ai rămâne într-un final cu suma reală de 1.952 de euro.

