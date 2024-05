Raiffeisen angajează peste 100 de IT-iști: deschide un nou centru de dezvoltare

Raiffeisen Tech, noul centru de tehnologie și dezvoltare de software pentru industria financiar-bancară, se lansează, oficial, de la 1 iulie în România. Până la finalul acestui an, Raiffeisen Tech va crea 100 de locuri de muncă, iar anul viitor numărul acestora va putea ajunge la aproape 200. Compania promovează un mod de lucru flexibil, are un birou în București, astfel angajații din capitală vor putea opta pentru lucrul hibrid, însă există și posibilitatea de a lucra 100% de la distanță, în oricare oraș de pe teritoriul României.

Compania nou înființată este condusă de Diana Andrei, în calitate de General Manager, profesionist cu peste 20 de ani de experiență în banking, dintre care ultimii 8 ani în Raiffeisen Bank România, unde din 2018 până la deschiderea Raiffeisen Tech a fost Head of IT Delivery Department.

Noua companie oferă servicii de IT pentru Raiffeisen Bank România, dar și pentru restul entităților din cadrul grupului Raiffeisen Bank International.

Operațiunile deschise în România vizează planuri de dezvoltare pe termen lung în contextul unei piețe dinamice cu specialiști foarte bine pregătiți în domeniul IT și cu numeroase universități tehnice care oferă perspective bune pentru viitorii experți în tehnologie. Raiffeisen Tech are, de asemenea, operațiuni în Polonia și Kosovo.

Raiffeisen Tech este o filială a Raiffeisen Tech GmbH, parte din grupul Raiffeisen Bank International

În acest moment, compania se află în etapa de pregătire a proceselor operaționale care să permită primele angajări în luna iulie acestui an.

”Am lansat Raiffeisen Tech cu viziunea să devenim principalul partener pentru soluții de tehnologie al grupului Raiffeisen Bank International și mizăm pe capacitatea echipei nou formate de a dezvolta cele mai performante produse și soluții, care să susțină în continuare inovația în industria bancară”, declară Diana Andrei, General Manager, Raiffeisen Tech.

”La ora actuală, tehnologia are un impact major în industria bancară, transformând modul în care serviciile financiare sunt oferite și consumate. Ne bucurăm să avem alături de noi un partener de încredere alături de care continuăm investițiile în tehnologie și inovație. Raiffeisen Tech, o companie dezvoltată în România, unde piața IT a cunoscut o creștere semnificativă în ultimele decenii, devine principalul partener al Raiffeisen Bank în materie de soluții tehnologice”, declară Bogdan Popa, Vicepreședinte Operațiuni & IT, Raiffeisen Bank România.

Proiectele dezvoltate în cadrul Raiffeisen Tech vor fi de anvergură internațională și pornesc de la utilizarea celor mai avansate tehnologii ale momentului. Printre pozițiile nou deschise în Raiffeisen Tech se numără roluri diferite din zona de dezvoltare precum Phyton Developer, Full Stack Developer dar și DevOps Engineer, Business Analyst.

Sursa foto: shutterstock

