Divizia de software development a platformei de mobilitate Bolt, care deserveşte toate subsidiarele din Europa, și una dintre cele trei divizii din lume ale companiei estoniene, vrea să dubleze numărul de IT-iști români ca urmare a expansiunii business-ului, a declarat, într-un interviu acordat wall-street.ro, Horia Coman, șeful acestei divizii.

În prezent, Bolt are în România o echipă de 50 de developeri și are vrea să ajungă la 100 în viitorul apropiat. Compania caută atât juniori cât și experți, din domenii similare, developeri pentru Android sau iOS, dar și specialiști Big Data sau ML.

Specialiștii din România dezvoltă soluții, funcționalități ale platformei și aplicații și servicii noi pentru toate subsidiarele europene Bolt.

Wall-Street.ro: Ce motive stau la baza deciziei de a dubla numărul de angajați în România?

Horia Coman: Pe de-o parte avem planuri de creștere și dezvoltare a proiectelor deja prezente în România. Pe de altă parte există proiecte noi care își deschid “filiale” în biroul local. Din aceste motive, avem nevoie de forțe noi, complementare specialiștilor deja angajați. Piața din România este foarte bună din punct de vedere al calității și experienței inginerilor, așa ca suntem încrezători că vom putea păstra ritmul de angajare. Suntem în faza în care putem angaja toate tipurile de specialiști - de la juniori la experți din domenii similare, pentru că nucleul echipei e deja format și solid. Suntem de asemenea interesați de developeri pentru Android sau iOS, cat si de specialisti Big Data sau ML.

Wall-Street.ro: Găsiți ușor angajați în România?

Horia Coman: Sunt foarte mulți ingineri buni în România și deja foarte mulți cu experiență la o companie de produs. Pot spune că am avut succes în a-i aduce în firmă, chiar și în anul 2020, când companiile din zona de mobilitate au întâmpinat probleme. Avem proiecte interesante și complexe, experiența de a lucra la un produs adresat unui public foarte larg, un mediu de lucru modern și plăcut, si un pachet financiar pe care îl considerăm - ca să folosesc un clișeu - atractiv. Pe lângă salariul de bază, oferim un program de opțiuni - situație mai rar întâlnită la noi, dar care ia avânt în ultima vreme, și care este, în cazul nostru, de natură să constituie majoritatea pachetului financiar pe termen mediu și lung.

Wall-Street.ro: Se "plimbă" IT-iştii din România din firmă-n firmă? La ce interval de timp vă pleacă un angajat?

Horia Coman: Sigur că se plimbă, câtă vreme există motive. S-au plimbat atât de mult încât migrarea lor de la o companie la alta, în general pe criterii financiare, a devenit subiect de legendă urbană. Acum, însă, majoritatea companiilor au oferte financiare relativ apropiate pentru un nivel de experiență dat, motiv pentru care încep să conteze alte lucruri - cum ar fi libertatea de creație, satisfacția de a realiza un produs de IT de la concept la feature, un produs care să influențeze viețile cât mai multor oameni. Contează, de asemenea, condițiile de lucru - acum, mai puțin sediul, cât posibilitatea de a lucra de oriunde, posibilitatea de a interacționa cu echipe internaționale și de a participa la proiecte mari, de portofoliu.

Wall-Street.ro: Câți angajați are în România divizia de software development a platformei de mobilitate Bolt? Care a fost evoluția numărului de angajați de la înființare?

Horia Coman: Biroul local de software development a început acum circa 3 ani cu un grup inițial de 5 ingineri. Am angajat constant de-a lungul acestori ani însă, ajungând la circa 50 de developeri în acest moment.

Wall-Street.ro: Cum arată o zi din viața unui IT-ist la Bolt România? Își poate face programul cum vrea? Poate lucra remote?

Horia Coman: Își poate face programul cum vrea, cu condiția să respecte programul celorlalți, și mai ales, termenele de livrare și de răspuns. În IT, am fost printre primii care să experimentăm sistemul de lucru de oriunde, dar am fost, în același timp, și printre primii care au înțeles implicațiile acestei decizii - ne organizăm cum vrem, dar trebuie să ne ducem responsabilitățile la bun sfârșit atunci când ele apar și în cel mai scurt timp.

La Bolt România, ne bucurăm să vedem că putem să îmbinăm flexibilitatea programului cu înțelegerea situațiilor în care oportunitățile de piață sau cerințele justificate ale clienților ne impun să accelerăm ritmul. Anul trecut, la începutul pandemiei, când livrarea de alimente devenise o problemă și pentru restaurante și baruri, dar și pentru clienții individuali, am lansat Bolt Food în câteva săptămâni, pentru întreaga regiune, un proiect foarte complex, care în mod normal ar fi cerut luni întregi de pregătiri.

Wall-Street.ro: Ce preferințe au angajații? Vor să vină zilnic la job sau preferă noul stil de viață remote?

Horia Coman: Și înainte de pandemie Bolt avea opțiunea de WFH, iar după, ne așteptăm să revenim la acest mod de lucru hibrid, dar cu un focus mai mare pe componenta de WFH. Suntem o echipă tânără, ne face plăcere să lucrăm unii cu alții, înțelegem cât e de important să schimbăm idei și să învățăm unii de la alții și ne dăm seama foarte acut de limitările unei întâlniri pe Zoom, dar ne adaptăm cum putem mai bine. Deși campania de vaccinări progresează bine la noi în țară, încă nu am scăpat de Coronavirus și trebuie să ținem cont de siguranța noastră personală. Nu putem decât să ne bucurăm că, în domeniul nostru, WFH ne afectează mai puțin și că, fiind oameni de computer, suntem și eram deja familiarizați cu comunicarea și colaborarea online de multă vreme.

Wall-Street.ro: Sunt și angajați străini la divizia de IT a Bolt România? Faceți schimb de personal cu Estonia?

Horia Coman: Inginerii sunt, în principiu, din București, deși ne-am bucura de colaboratori expați. Exista, înainte de pandemie, o mișcare constantă între Estonia, România și Polonia, ce își revine încet-încet pe măsura ce valul trei trece. De cele mai multe ori e suficient să facem schimb de idei, iar stilul de lucru remote a cimentat această obișnuință.

Wall-Street.ro: Cât timp ați lucrat la aplicația Bolt Food?

Horia Coman: Developerii din București au participat încă de la început la realizarea Bolt Food, acum aproape 3 ani. În prezent este grupul local cel mai numeros, și este, firește, în creștere.

Wall-Street.ro: Cât de des lansați actualizări pentru aplicațiile Bolt? Sunt operațiuni realizate exclusiv în România? În ce constau?

Horia Coman: În fiecare zi au loc zeci sau chiar sute de actualizări ale produselor - majoritatea incrementale și multe ascunse utilizatorilor direcți. Anumite capabilități sunt prezente doar în unele piețe, iar schimbările cele mai riscante sunt testate pe cohorte mici de utilizatori, pentru a ne da încredere că funcționează cum trebuie. În cazuri extreme, experiențele a doi utilizatori pot fi foarte diferite, deși pe termen lung acestea vor converge spre acelea care aduc valoare.

Considerăm că lucrăm cot la cot cu colegii din Estonia și Polonia la Bolt, ca un întreg, iar puține părți sunt deținute în întregime de o locație sau alta. Infrastructura de hărți este un exemplu bun - pornit și deținut în întregime în biroul de la București.

Wall-Street.ro: Unde sunt în continuare dificultăți? Oamenii se mai plâng de localizarea pe hartă a adresei, care nu este tocmai precisă?

Horia Coman: Munca nu se termină niciodată. De la lansarea de produse noi, până la optimizarea si perfecționarea celor existente, există mereu ceva de făcut. Un exemplu bun este într-adevăr poziționarea pe hartă. Există limitări de precizie ale tehnologiei GPS, există probleme de acoperire în orașe și există o mare varietate de calitate a telefoanelor, respectiv a chipset-ului GPS din ele. Pentru a compensa aceste probleme este nevoie de muncă complexă și sofisticată - genul de lucru lăsat la urmă, după ce bazele sunt solide. Dar rezolvarea unor astfel de probleme este unul din motivele pentru care angajăm atât de mulți oameni anul acesta.

Bolt România este prezentă cu serviciile sale de ride-hailing în 12 orașe din țară. Pe lângă serviciile de transport la cerere, Bolt activează și în domeniul micromobilității, prin închirierea de trotinete electrice, și în cel de transport de mâncare, prin aplicația Bolt Food, fiind deja prezent în multe orașe mari din țară cu toată gama de servicii.

Bolt este cea mai mare platformă europeană de mobilitate. Bolt are peste 50 de milioane de utilizatori înregistrați în peste 40 de țări din Europa și Africa.

