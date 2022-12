România interzice achiziționarea și utilizarea în instituțiile publice a produselor software rusești

România a adoptat o lege care interzice achiziţionarea şi utilizarea, de către autorităţile publice, a produselor şi serviciilor software de securitate cibernetică din Federaţia Rusă, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), relatează Agerpres.

Legea privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei a intrat în vigoare în 14 decembrie, din momentul publicării în Monitorul Oficial. Proiectul de lege a fost iniţiat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID) şi a fost votat de către Parlament la data de 23 noiembrie 2022.



Potrivit DNSC, legea stabileşte cadrul juridic şi instituţional pentru interzicerea achiziţionării şi utilizării de către autorităţile şi instituţiile publice a produselor şi serviciilor software de securitate cibernetică şi securitate a sistemelor informatice provenind direct sau indirect: din Federaţia Rusă, de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă, de la un operator economic al cărui capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă.



Legea face referire la toate reţelele şi sistemele informatice care gestionează informaţii clasificate, deţinute de persoane juridice de drept public şi privat aflate pe teritoriul României, cu excepţia celor deţinute de autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii proprii în domeniul securităţii naţionale, în domeniul securităţii cibernetice, apărării naţionale şi ordinii publice.



DNSC precizează că legea are impact direct doar asupra unor categorii de organizaţii, dar Directoratul recomandă ca toţi utilizatorii şi factorii de decizie din România să analizeze cu atenţie soluţiile de securitate pe care le folosesc, în contextul conflictului hibrid dintre Rusia şi Ucraina.



"Securitatea produselor hardware şi software şi nivelul de încredere în acestea sunt vitale pentru asigurarea rezilienţei reţelelor şi sistemelor informatice la nivel naţional. În contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina şi al atacurilor cibernetice adiacente acestui conflict, atacuri care au avut ca ţintă şi au afectat inclusiv instituţii, organizaţii sau utilizatori din România, este necesară asigurarea securităţii lanţului de furnizori prin stabilirea unor criterii de încredere pentru furnizorii de echipamente şi servicii", se menţionează în comunicatul DNSC.



Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), alături de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Serviciul Român de Informaţii (SRI), Ministerul Apărării Naţionale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) şi de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS), are un rol activ în identificarea produselor şi serviciilor care fac obiectul acestei legi.



Echipa Directoratului oferă asistenţă entităţilor sau utilizatorilor care au nevoie de suport în acest caz, la numărul naţional de urgenţă 1911 sau pe email la office@dnsc.ro.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: