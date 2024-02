Drone produse în România: o nouă investiție într-o linie de fabricație a dronelor de mici dimensiuni

OVES Enterprise, companie de dezvoltare de software și producător de drone, extinde producția de drone și investește 100.000 de euro într-o nouă linie, destinată fabricării dronelor de mici dimensiuni, dotate cu Inteligență Artificială, ce pot fi operate în grupuri mai mari (swarms) și coordonate prin sisteme centralizate de control.

Capabilitățile noilor drone dezvoltate de OVES Enterprise răspund evoluției dinamicii conflictelor armate moderne care presupun identificarea de soluții cu eficiență foarte ridicată, însă, mai ieftine, și care pot realiza cu ușurință misiuni importante. În prezent, noua linie de producție deservește un singur model de dronă, Ajeet, conceput pentru a fi operat în grup. Ajeet funcționează, însă, și individual, pentru realizarea diferitelor task-uri, care țin, în principal, de supraveghere și loitering.



Noua dronă produsă de OVES Enterprise este destinată companiilor private din zona de defense, care au în derulare contracte și angajamente asumate față de organisme guvernamentale implicate în multiple operațiuni, dar și guvernelor / armatelor din diferite zone ale globului.



„Avansând în toate aceste discuții legate de drone, dar păstrând o strânsă legătură cu partenerii noștri din zonele de conflict, ne-am dat seama că trebuie să construim un model de dronă care să poată realiza misiuni importante și, totodată, să folosim tehnologia de swarming . În viitorul apropiat, în teatrele de operațiuni vom găsi stoluri de drone care vor realiza misiuni complexe. Iar un mod de luptă inteligent este să folosești drone de mici dimensiuni, ale căror costuri sunt de ordinul sutelor de dolari, pentru a neutraliza, de exemplu, tancuri care valorează mai multe milioane de dolari”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, menționând că, deși de mici dimensiuni, dronele Ajeet respectă toate standardele în vigoare, cum ar fi BMS (Battery Management System - obligatoriu din acest an) sau faptul că fiecare dronă trebuie să dețină un transponder pentru ca drona să poate fi localizată precis, în orice moment.



Pe lângă soluția hardware, OVES Enterprise asigură și partea de software a dronei și a integrat și partea de AI, care ajută la conectarea dronelor, la transmiterea informațiilor de la una la alta și la funcționarea ca un întreg. Noile drone pot interpreta informații, pot lua decizii autonom în timpul zborului și pot adapta modul în care zboară. De exemplu, dacă, în timpul misiunilor, detectează amenințări, pot decide să zboare toate foarte jos și grupate sau foarte răspândite, în funcție de natura amenințărilor.



„Singura noastră limitare, când vine vorba de AI, este hardware-ul cu care este echipat drona(...) În continuare antrenăm AI-ul pentru task-uri și mai complexe, cum ar fi să identifice autonom echipamente militare sau să realizeze misiuni autonome de la un capăt la altul. În acest caz, în care zborul se desfășoară 100% autonom, dronele noastre nu mai pot fi bruiate”, mai spune Mihai Filip.



OVES Enterprise dezvoltă, în prezent, 10 modele de drone, de diferite dimensiuni, atât cu rotoare, cât și cu aripi fixe. Toate produsele sunt finanțate din fonduri proprii, OVES Enterprise asigurând și partea de cercetare și dezvoltare, atât pentru zona de hardware, cât și pentru cea de software, cu focus pe inovație și pe identificare de noi modalități de utilizare a dronelor.



Pentru anul acesta, compania păstrează ritmul de investiții și anunță un buget de 2,5 milioane de euro pentru dezvoltarea propriilor produse și pentru continuarea procesului de extindere internațională, cu focus pe zonele de Software as a Service, Space and Defense și Cybersecurity.

Sursa foto: OVES Enterprise

