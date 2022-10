Trei rachete de croazieră lansate de forțele rusești împotriva Ucrainei au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova luni dimineaţă. Ca urmare, șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, a dispus convocarea de urgență a ambasadorului Federației Ruse, Oleg Vasnețov, pentru a solicita explicații.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022