Trump, cenzurat de Fox News la momentul când afirmă că ar ceda teritorii ucrainene în schimbul păcii

Astfel, conform Insider, postul de televiziune Fox News, deși cunoscut de altfel pentru vederile sale pro-republicane în trecut - sau poate tocmai din acest motiv - a editat un interviu cu Donald Trump, mai precis acea parte în care acesta sugera că ar fi dispus să facă concesii teritoriale Rusiei în schimbul păcii în Ucraina.

În acest interviu, Trump a repetat de altfel ce a spus și cu alte ocazii, mai precis faptul că în timpul președinției sale Rusia nu s-ar fi aventurat într-un asemenea război, adăugând însă unele detalii cel puțin interesante.

"Aș fi putut negocia. În cel mai rău caz (at worst, n.r.), aș fi putut face o înțelegere pentru a putea fi luat ceva (de către ruși, n.r.), sunt anumite zone în care populația este vorbitoare de limbă rusă, sincer vorbind", a declarat acesta conform Insider.

“I would give Ukrainian territories to #Russia to avoid war”- Trump pic.twitter.com/zow3EkCdCv— RoINTEL (@RoINTEL) March 8, 2023