FBI confirmă atacul asupra lui Donald Trump: A fost o tentativă de asasinat

Biroul Federal de Investigaţii din SUA a confirmat că focurile de armă care l-au vizat sâmbătă pe Donald Trump la un miting de campanie în Pennsylvania au fost cu adevărat "o tentativă de asasinat", relatează AFP şi Reuters.

UPDATE: Atacatorul lui Trump este un tânăr de 20 de ani, denumit Thomas Matthew Crooks, din Pennsylvania.



"În această seară am asistat la ceea ce numim o tentativă de asasinat asupra fostului nostru preşedinte Donald Trump", a declarat un oficial al FBI, Kevin Rojek.

El a mai precizat că FBI este "aproape de a identifica" persoana care a tras asupra candidatului republican la alegerile pentru Casa Albă din SUA, dar că nu poate dezvălui identitatea şi că nu se cunoaşte motivul tentativei de asasinat.

De asemenea, conform FBI, "nu sunt motive" pentru a crede că există o "altă ameninţare" după acest atac.

Fostul preşedinte american Donald Trump a fost rănit la ureche într-o aparentă tentativă de asasinat prin împuşcare în timpul unui miting electoral în Pennsylvania.

Pe lângă presupusul atacator, un spectator a fost ucis şi alţi doi au fost grav răniţi, a anunţat Secret Service, care este responsabil pentru protejarea preşedinţilor şi foştilor preşedinţi.

Prima declarație a lui Donald Trump

Donald Trump, fostul președinte american, a confirmat că a fost împușcat în ureche la mitingul electoral pe care îl susținea în Butler, Pennsylvania.

”Vreau să mulțumesc US Secret Service și tuturor forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă la focurile de armă care au avut loc în Butler, Pennsylvania. Mai important, vreau să îmi ofer condoleanțele familiei persoanei de la miting care a fost ucisă, precum și familiei persoanei care a fost rănită. Este incredibil că așa ceva poate avea loc în țara noastră. În momentul de față nu se știe nimic despre atacator, dar acesta este mort.



Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Mi-am dat imediat seama că ceva este în neregulă după ce am auzit un sunet ca o vâjâială, focuri de armă, și imediat am simțit cum glonțul îmi străpunge pielea. Aa avut loc o sângerare puternică, așa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla. Dumnezeu să binecuvânteze America!”, a scris Trump pe contul său oficial de campanie.

Sursa foto: Shutterstock/ Dzelat

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: