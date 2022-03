Videochat: Care sunt secretele industriei evaluate la cel puțin 180 de milioane de euro

Piața de divertisment pentru adulți este un subiect tabu pentru multă lume, mai ales când vine vorba de videochat, care este asociat în cele mai multe discuții cu alte activități care nu sunt văzute cu ochi buni de opinia publică.

Videochatul este, în sine, o activitate controversată, mai ales în condițiile în care informațiile care parvin dinspre această industrie sunt sărace, iar majoritatea celor care ajung la urechile publicului au conotații negative. Pentru a afla "de la sursă" cum stau lucrurile în acest domeniu, am stat de vorbă cu Liviu Berbece, CEO-ul Gloria Agency, studio cu o cifră de afaceri anuală de circa 12 milioane de euro.

Tenebrele legislative și fiscale ale unei industrii controversate

Referindu-ne întâi la aspectele de business, trebuie să precizăm din start că nu este o piață mică. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Gloria Agency, piața de videochat din România a explodat în ultimii doi ani, mai ales că pandemia i-a ținut pe mulți oameni în case, așa că au apelat mai des la astfel de servicii.

Datele companiei arătă că, dacă în 2019 piața era evaluată la 130 de milioane de euro, în 2021 a sărit la 180 de milioane de euro. Această sumă se referă la banii încasați de studiourile din România, de la clienții din afara țării! Cei care nu sunt familiarizați cu modul de lucru din industria de videochat, „modelele” din România (fete, dar și băieți) nu sunt expuse publicului local. Clienții lor sunt utilizatori de internet din alte țări. Aceasta este practica urmată în toate țările. Motivul este unul simplu: niciun model nu ar dori să se trezească pe cameră cu părinții, frații sau surorile lor, vecini, prieteni, cu foști profesori, colegi de școală și de ce nu, chiar cu partenerii lor de viață – iubiți/iubite, soți/soții.

Totodată, este de menționat și că cei circa 180 de milioane de euro se referă la cifra de afaceri a companiilor care-și fiscalizează încasările, așa că piața reală este mult mai mare. Deși susține că nu sunt date exacte, Berbece estimează că în jur de 70% din piață lucrează la negru.

Pe piață sunt multe modele care lucrează individual, de acasă, pe cont propriu, iar încasările nu sunt fiscalizate, prin urmare este complicat să faci o evaluare exactă a tot ceea ce înseamnă încasări din servicii de videochat.

„Eu sper să facă ANAF-ul ceva în privința asta. Noi am trimis deja foarte multe notificări, pentru că în România intră nu mulți bani, ci foarte mulți bani prin videochat. Varianta preferată de lucru în România este "la negru". A doua variantă este să lucrezi pe firmă. Adică, un model își înregistrează o firmă, iar în studiourile mari, cum este și la noi, modelele lucrează pe contracte de drepturi de autor”, ne-a explicat Liviu Berbece.

Pe piață sunt patru mari studio-uri care lucrează legal, Gloria Agency, Studio 20, Best Studio și Charm Studio. Studioul de videochat Gloria Agency își dublase încasările în 2020, față de 2019, ajungând la 12 milioane de euro. Compania are deja 20 de ani de experiență pe piață, fiind înființată la începutul anului 2000. Gloria este prima agenție din România care se extinde pe plan internațional, deschizând un sediu și în Miami. Pe plan local, are două sedii în București, unul în apropiere de Piața Unirii și unul la Piața Romană.

„Lucrez în IT” nu era chiar o minciună

Liviu Berbece, care a renunțat la un job în departamentul de vânzări al producătorului de țigarete Philip Morris, pentru a se apuca de antreprenoriat, mai spune că există, însă, și o problemă legată de fiscalizarea acestor servicii din cauză că nu există un cadrul legal în care să fie încadrată această activitate. Liviu ne spune că la început erau multe fete care erau angajate de unele studiouri ca „operator calculator”, pentru că nu există în nomenclatorul de meserii poziția de „videochatist”.

De asemenea, nu există o încadrare la registrul comerțului sau la ANAF a acestor activități. Nu există la registrul comerțului un CAEN care să facă referire exactă la activitatea de videochat, prin urmare, majoritatea firmelor înscrise intră la capitolul „telecomunicații și transmisiuni prin cablu”.

Pandemia a dus la o explozie a numărului de modele active

CEO-ul Gloria Agency a declarat că perioada pandemiei a fost una bună pentru studiouri și în ceea ce privește recrutările. Site-urile de profil au fost luate cu asalt de fete, deoarece multe au rămas fără locuri de muncă. Așa se face că, doar în România, erau la finele anului trecut, în jur de 150.000 de modele.

Potrivit lui Liviu Berbece, fetele care intră în industrie o fac cel mai des pentru că au auzit de la prietene din grupurile lor că se fac mulți bani.

„Nu intră nimeni pe site-urile de recrutări să se angajeze să facă videochat”, ne spune Liviu. „Dar facem recrutări prin rețelele de socializare, prin diverse grupuri de profil”.

Acesta ne-a mai spus că sunt și diverși „agenți” care propun fete către studiouri, pe care le au în „portofoliile lor”. Mai exact, acești indivizi vor să exploateze fetele, cerând comisioane din încasările lor. Liviu Berbece spune că acești „agenți” sunt poftiți imediat pe ușă, politica de recrutare a Gloria Agency, cel mai vechi studio de videochat din România, interzicând această practică.

Cei mai mulți bani nu vin de la cei care vor să vadă un act erotic

Vorbind despre modelele angajate la firma pe care o coordonează, Liviu Berbece ne spune că modelele au parte de training special, iar scopul acestor programe de pregătire au la bază o strategie de a maximiza încasările către modele și agenție.

În training sunt incluse cursuri care țin de identificarea tipologiei clienților, cum trebuie să le vorbească clienților și un manual întreg de instrucțiuni. Scopul acestui training nu este de a le învăța pe modele ce să facă în fața camerei în ceea ce privește componenta erotică a actului lor, ci acela de a descoperi ce îi interesează pe clienți, în ce categorii se încadrează, în așa fel încât să-i loializeze.

De ce să-i loializeze pe clienți? Pentru că utilizatorii recurenți sunt cei care cheltuie cei mai mulți bani. Banii cei mai mulți din totalul încasărilor din videochat, indiferent că vorbim de modele individuale, ori că vorbim de studiourile mari, provin de la un grup de clienți care revin pentru a intra în contact cu modelele lor preferate.

Liviu Berbece ne spune că este eronată concepția că banii îi lasă cei care intră pe videochat doar ca să vadă o fată cum se dezbracă. Banii provin de la cei care intră să stea de vorbă cu modelele care au devenit persoanele de încredere, cărora li se pot confesa și descărca de problemele pe care le au și nu le pot povesti nimănui, cu atât mai puțin membrilor familiei, de teama de a nu fi judecați.

L-am întrebat pe Berbece de ce nu ar prefera cineva să apeleze la serviciile unui terapeut, dacă sunt mulți cei care intră pe platformele de videochat pentru a se confesa, iar el ne-a spus că mulți aleg această variantă pentru că se tem inclusiv că un psiholog i-ar putea judeca în anumite privințe, iar, totodată, nu există nicio temere că o fată sau un băiat aflat la câteva mii de kilometri depărtare, aflat poate pe partea cealaltă a globului, te-ar putea da de gol față de o persoană apropiată.

În ceea ce privește pregătirea fetelor, multe dintre ele nu sunt atât de needucate precum ar fi tentată opinia publică să creadă. Dimpotrivă, sunt foarte multe modele care au terminat facultăți, dar la terminare, când au avut de ales între un job prost plătit și varianta de a face videochat pe mai mulți bani, tinerele au ales videochatul.

Cât pot câștiga modele

Pe site, Gloria Agency atrage potențialele modele promițând venituri de 5.000 de dolari pe lună, dar Liviu Berbece spune că fetele câștigă și peste 10.000 de dolari în fiecare lună.

„O dată la două săptămâni, cam toate fetele fac circa 10.000 de dolari. Din aceștia, 6.500 de dolari sunt banii care le revin lor”, susține Liviu Berbece.

De cealaltă parte, există și atracția creată de extrema superioară a acestei industrii. Modelele de top care lucrează în agenție au avut luni în care au înregistrat încasări între 30.000 și 60.000 de dolari.

Potrivit lui Liviu Berbece, majoritatea fetelor și-au cumpărat, din încasările lor, mașini, case, unele dintre ele fiind atrase chiar și de partea de investiții.

Sunt indivizi în unele agenții care cer favoruri sexuale modelelor

Abordând și partea și mai întunecată a subiectului industriei de videochat, Liviu Berbece confirmă că unele fete din videochat oferă și favoruri sexuale.

„Am avut inclusiv cazul unei fete care a fost angajată la noi. Ne-a întrebat cu teamă, când trebuie să se prezinte în biroul șefilor, pentru că la agenția la care lucrase înainte, o zi pe săptămână trebuia să treacă prin biroul șefului mare”, mai susține Liviu Berbece.

Mai mult, Liviu Berbece spune că prostituatele sunt cel mai slab performante modele din videochat, pentru că acestora li se pare că este „prea multă muncă”.

„Când văd că trebuie să stea de vorbă cu clienții, că trebuie să stăpânească limba engleză, să poată purta discuții cu clienții, li se pare că e mai complicat, decât să se vadă cu un client, să-și facă treaba și în câteva minute să plece cu banii în buzunar”, ne-a mai explicat Liviu Berbece.

Cum arată interiorul unui studio de videochat

Dacă tot am ajuns la sediul studioului am făcut și câteva fotografii în camerele în care fetele muncesc. Pe lângă camerele în care lucrează, fetele dispun de o cameră de zi, unde se strâng pentru a lua masa, pentru o cafea sau un ceai ori pentru a sta de vorbă. Fumatul este strict interzis în interior, așa că fetele trebuie să iasă afară dacă vor să fumeze. Dispun și de cameră de machiaj și coafură, cu toate cosmeticele de care au nevoie. În plus, potrivit lui Berbece, cele care au nevoie, primesc și sprijin dacă au nevoie de terapie.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

