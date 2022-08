10 alternative ecologice la plastic

Renunțarea la plastic poate fi o provocare pentru mulți dintre noi. Însă, odată cu evoluția tehnologiei de producție, apar tot mai multe alternative la plastic. Îți dorești să afli care sunt acestea? Citește în continuare.

Bioplastic

Bioplasticul este un tip de plastic biodegradabil sau compostabil realizat din substanțe naturale. Pentru a crea un produs rezistent se îmbină amidonul, trestia de zahăr și alte materiale naturale cu polimeri biodegradabili. Se folosesc mai ales poliesterul alifatic (PLA) și polivinil alcool. Prin folosirea amidonului sau a trestiei de zahăr, scade costul de producție.

Deși tehnologia încă este la început, deja există saci menajeri bio, mănuși bio, boluri, pungi bio etc. Tot ce îți mai rămâne este să alegi produsele adaptate nevoilor tale.

Inox

Inoxul este rezistent și ușor de curățat, fiind foarte folosit pentru vase reutilizabile. Există pahare de inox, accesorii de bucătărie din inox, cutii de depozitare a alimentelor și nu numai.

Renunță la paharele de unică folosință, la cutiile pentru prânz și la caserolele din plastic, unele dintre ele cu o singură utilizare, pentru produsele din inox.

Sticlă

Deși nu este biodegradabilă, sticla este inertă, are un cost de producție mic și poate fi refolosită la infinit.

Poți folosi fără griji borcane pentru dulceață, zacuscă, miere, castraveți murați, unt de arahide etc. După ce le-ai golit, le poți folosi pentru a pune alte alimente, pe post de vază de flori, pentru băuturile pregătite în casă, resturi de alimente etc. Poți refolosi borcanele inclusiv pentru a cumpăra și depozita făină, nuci, semințe etc. vrac, deci limitând folosirea pungilor din plastic.

În plus, sticla este realizată din nisip și nu conține substanțe chimice cu potențial toxic, ce pot ajunge în mâncare și în corpul tău. Prin reciclare, sticla este transformată în alte borcane, sticle sau recipiente utile.

Silicon

Produs predominant din nisip, siliconul compatibil cu alimentele este durabil și flexibil. De asemenea, rezistă bine la temperaturi înalte, deci poate fi folosit dacă vrei să fierbi, prăjești sau gătești la cuptor fără a afecta calitatea alimentelor.

Când alegi produsele din silicon, citește etichetele pentru a te asigura că nu conțin plastic.

Fibre naturale

Fibrele naturale precum bumbacul organic, inul sau lâna pot fi folosite pentru fabricarea plaselor de cumpărături.

De asemenea, dacă alegi haine din materiale naturale în locul celor din materiale sintetice vei avea grijă de mediu.

În plus, se folosesc tot mai mult materiale naturale precum rădăcinile ciupercilor în locul tăvițelor care nu sunt refolosibile, ambalaje din unele alge marine, fân presat în locul suportului clasic pentru ouă, ambalaje din frunze de banane.

Lemn

Lemnul se folosește de mii de ani și reprezintă o alternativă sustenabilă la plastic. Înlocuiește obiectele casnice precum mătura, ustensilele de bucătărie, tocătorul etc. cu alternativele lor din lemn, pentru un mediu mai curat.

Bambus

Bambusul este unul dintre cele mai folosite materiale biodegradabile. Este ușor, durabil și compostabil.

Poate înlocui cu succes obiecte precum accesoriile pentru masă, paiele de băut, periuța de dinți, prosoape și haine, perie de păr, bețișoare pentru urechi, carcase pentru telefon, obiecte reutilizabile (cești de cafea, pahare, farfurii, boluri).

Ceramică

Lutul și ceramica sunt folosite de mii de ani oferind o alternativă bună, rezistență la apă, fără toxine.

Obiectele din ceramică pot include boluri, farfurii, accesorii de design interior, sticle pentru limonadă, borcane, vaze, dar și accesorii pentru toaletă, accesorii pentru grădină.

Hârtie

La început, foarte multe lucruri erau ambalate în hârtie și pungi din hârtie. Deși mai puțin rezistentă decât plasticul, majoritatea tipurilor de hârtie sunt compostabile, cu excepția celei lucioase.

Hârtia poate fi folosită în locul pungilor de plastic pentru ambalarea cumpărăturilor, pentru a depozita alte obiecte casnice care altfel ar fi stat în plastic, pentru hârtie de bucătărie sau hârtie igienică biodegradabilă etc

Carto

Cartonul poate fi compostabil, cu excepția celui acoperit de plastic. Foarte multe companii au început să investească în ambalaje biodegradabile pentru a proteja mediul. De asemenea, poți folosi aceste cutii de carton pentru a depozita diverse obiecte în casă.

Asigură-te totuși că obiectele pe care le cumperi și ajung la tine în aceste cutii de carton sunt de calitate și au o rezistență bună în timp.

Mai jos sunt alte recomandări pentru a renunța la plastic:

Folosește cutii/pahare fără plastic pentru a bea cafea/ceai – un recipient rezistent și reutilizabil înseamnă că poți evita să arunci sute de pahare de plastic;

Renunță la pungile/plasele din plastic – când mergi la cumpărături, adu-ți plase de acasă și/sau folosește pungi din materiale reciclabile. Atunci când cumperi vrac, vino cu borcane de sticlă de acasă pentru a reduce amprenta de plastic;

Optează pentru săpun solid – sticlele de săpun lichid, șampon și detergenți sunt din plastic dăunător mediului. Alege să folosești săpun și șampon solide și optează pentru detergent pudră în containere din materiale reciclabile;

Folosește sticlă sau inox pentru depozitarea alimentelor;

Refuză să folosești paiul, iar la nevoie folosește unul din inox sau bambus;

Limitează folosirea farfuriilor din plastic – la grătar ai șanse mari să dai peste pahare de unică folosință, farfurii și tacâmuri. Optează, în schimb, pentru obiecte din materiale reciclabile precum hârtia, amidonul, trestia de zahăr sau plasticul reciclat.

Anual sunt produse miliarde de tone de plastic. Acestea pot ajunge în sol și în apa pe care o bem. Pentru a limita efectele sale asupra omului, a animalelor, a plantelor și a mediului, este indicat să alegem alternative ecologice. Astfel, vom avea grijă de propria sănătate și de planetă.

