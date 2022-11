De 1 decembrie, cazane întregi cu fasole și cârnați fierb în piețe aglomerate, fete în opinci îngheață pe scene amenajate în centrele orașelor de provincie, iar la Arenele Romane cântă Subcarpați. Ca să caut înțelesul sărbătorii naționale am căutat partea lui mai necomercială, așa că am vorbit cu Bean, solistul trupei, despre ce înseamnă pentru el folclor, care e diferența între Subcarpați și Maria Tănase, dar și de ce 1 decembrie este ziua trupei.

Nu am înțeles niciodată de ce ne place să ne punem tricolorul la fereastra mașinii în această dată, de ce scoatem tancuri în stradă și urmărim programe preînregistrate la televizor, în care, doi prezentatori își varsă lacrimile la a patra dublă de înregistrare a emisiunii în timpul imnului național.

Un alt motiv pentru care nu m-am dat niciodată peste cap pentru Ziua Națională a României a fost partea de tradiții dusă la refuz, ia promovată agresiv și ipocrizia celor care spun că tinerii au uitat de tradițiile românești în timp ce se înghesuie la standurile cu produse aduse pe vapor.

M-am gândit serios să mai dau o șansă folclorului, am ascultat în căști o oră de Surorile Osoianu și l-am sunat pe Bean de la Subcarpați ca să-mi spună cum a reușit să îmbrace hipsterii în tradiție. Întrebat cum a reușit să scoată de la naftalină și să resusciteze folclorul românesc, Bean mi-a răspuns că:

„Subcarpați a avut respect față de tradiție și folclor. Cred că această conectare a românului cu folclorul a fost un pod între noi și public. E minunat ca cineva să îți aducă aminte, în marea asta de uitare și de lipsă de valori, că este un exemplu pe care poți merge și să te poți mândri că ești de-al tău”, povestește Bean.

Sursă video: Youtube/ Subcarpați

De la Maria Tănase la Subcarpați: este folclorul o limbă în sine?

De Ziua Națională vă propun un joc de cultură generală: numiți o asemănare și o diferență între Maria Tănase și Subcarpați. Asemănarea este, desigur, că ambele sunt voci emblematice pentru ceea ce a însemnat și înseamnă folclorul românesc, iar diferența o explică Bean.

„Este greu pentru o trupă de folclor să se extindă în afara țării: suntem mulți și nu avem texte în engleză. Cred că tranziția spre engleză e mai ușoară pentru un gen de muzică ca hip-hop-ul, dar la folclor, e mai greu. De asta nu am fost neapărat de acord cu Maria Tănase (n.r. ea interpretând cântece în limba franceză). Nu a fost ea de vină, ci consumatorul de folclor care are pretenția să se numească consumator de folclor, dar nu poate să-l asculte decât dacă este tradus în limba lui. Asta mi se pare o aberație: dacă vrei să asculți o melodie de folclor, asculți originalul, despre asta e vorba”, subliniază membrul Subcarpați.

Sursă video: Youtube/ Electrecord

Inflația nu se șterge nici cu fluierul, nici cu pensula, nici cu dansul. Trăiesc artiștii din România din arta lor?

Filmele ne-au deformat imaginea despre artiști: îi vedem adesea palizi, ferindu-se de lumina zilei, creând în solitudinea din apartamentele lor mobilate sărăcăcios, dorm pe saltele și ies din casă doar seara târziu. În realitate, artiștii sunt de cele mai multe ori treji de la 8 dimineața, cu ghiozdanul în spate până la corporația din Pipera, dar cu mintea plină de idei despre ceea ce vor crea. Ai un artist chiar acum, în stânga ta, în metrou, care nu se bucură când stă în ședințe inutile, dar știe, că nu are de ales. Aceasta este realitatea celor care nu au vrut să se pozeze lângă detergenți sau au preferat să nu-și altereze arta pentru a scoate profit în urma ei.

Bean mi-a spus că este greu o trupă să supraviețuiască doar din muzică dacă nu ajunge la radio, iar drumul până la urechile ascultătorilor este întâmpinat și el cu intemperii.

„Este destul de greu dacă nu intri la radio și nu dai șpăgile alea ca să intri în circuit. Cu toate astea, chiar dacă ajungi acolo, artistul are cel mai puțin de câștigat. Noi ne-am asumat asta, și avem joburi. Nu am apucat să mânjim muzica noastră. Am preferat să ne ținem de joburile noastre ca să nu băgăm mâna în buzunarul interzis”, menționează cântărețul.

Centrul cultural Subcarpați: Locul unde etniile ciocnesc fiecare cu folclorul lor

Centrul cultural Subcarpați, deschis în această toamnă, este, după spusele lui Bean, „visul” trupei și o concretizare a pasiunii lor. Acesta este locul de intersecție a folclorului autentic care a învățat, în pași de dans, să își dea mâna indiferent de minoritate.

„Pur și simplu, suntem pasionați și visam să se întâmple asta: să stăm la o masă: să-mi cânte un nene din Armenia, noi să îi cântăm la un caval, să stăm la o țuică, el la lichiorul lui de piersică, să facem un schimb cultural”, adaugă Bean.

Subcarpați este un proiect muzical demarat în 2010 care combină elemente din muzică electronică și hip-hop cu influențe din folclorul românesc.

Pe 1 decembrie nu este numai ziua României, ci și ziua trupei Subcarpați. Întrebat de ce au ales această dată, Bean mi-a spus că a dorit să o lege de ziua României, a cărei țară îi povestește folclorul în versuri. În plus, trupa are o tradiție de apoape 10 ani ca de 1 decembrie să cânte la Arenele Romane, tradiție care se va îndeplini și anul acesta.

Sursă video: Youtube/ VALEA

Sursa foto: Sucarpați/Facebook

