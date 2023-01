Există animale de companie mai bogate sau mai influente pe rețelele sociale decât cei mai mulți oameni. Un site a realizat și un top al acestora – iar averile lor chiar sunt de invidiat.

Cel mai bogat animal de companie din lume, conform Allaboutcats.com, este un ciobănesc german, Gunther VI. El a devenit, în urma unui ”PR stunt” proprietarul companiei multi-media ”Gunther Corporation”, cu sediul în Italia și cu o cifră de afaceri de jumătate de miliard de dolari.

Firma a inventat o adevărată legendă, cum că banii ar fi fost lăsați moștenire de contesa germană Karlotta Leibenstein bunicului lui Gunther. Totul era o invenție - afară de bani, care chiar există.

Averea de 500 de milioane de dolari a lui Gunther este gestionată de fapt de un fond, care a investit în imobiliare. Recent, a vândut o vilă care i-a aparținut Madonnei cu 29 de milioane de dolari și în care Gunther a și locuit o vreme.

Urmează Nala Cat, o pisică salvată dintr-un adăpost care a devenit vedetă pe Instagram, ajungând la o avere de 100 de milioane de dolari.

Olivia Benson, pisica lui Taylor Swift, vine din urmă cu 97 de milioane – după ce a apărut în clipuri și a lansat propria gamă de produse.

Pe locul 4 sunt Sadie, Sunny, Lauren, Layla și Luke, câinii cărora Oprah Winfrey le-a creat un fond de 30 milioane de dolari – bani pe care nu vor pune însă lăbuța decât atunci când va dispărea vedeta.

Pisicile moștenesc, cățeii muncesc

Jiffpom, cea mai mare vedetă canină de pe Instagram, a strâns doar 25 de milioane de dolari. Choupette, pisica adorată a lui Karl Lagerfeld, a moștenit 13 milioane în 2019, când s-a stins faimosul creator de modă. Pontiac, un Golden Retriever adoptat de actrița Betty White, urmează să moștenească și el 5 milioane de dolari după recenta dispariție a stăpânei sale.

În fine, pe locurile 8, 9 și 10 sunt Doug the Pug, Tucker și Marutaro, fiecare dintre acești trei căței având cam 1,5 milioane de dolari, strânși prin muncă – în principal, pe rețelele sociale și prin apariții în filme și reclame.

Cât câștigă influencerii cu coadă dintr-o postare

Allaboutcats.com a analizat și conturile de pe rețelele sociale ale animalelor de companie cu cei mai mulți fani și a evaluat cât ar putea câștiga fiecare dintre ele dintr-o simplă postare pe Instagram.

Astfel, pomeranianul Jiffpom poate face aproape 33.000 de dolari dintr-o postare. Nala Cat, deși a strâns o avere mai mare, ar câștiga doar 14.400 de dolari pe postare. Doug the Pug, deși a jucat în filme și clipuri ale lui Katy Perry sau Fall Out Boy, ia sub 13.000 de dolari pe postare, iar Tucker, doar 10.000.

Pe locul 5 este un animal mai neobișnuit – vulpea Juniper, cu puțin peste 10.000 – iar pe 8, cuplul cățel-pisică Henry și Baloo, care împreună câștigă dintr-o postare în jur de 7.300 de dolari. În top 50 mai apare un arici (Mr Pokee), o pumă, o maimuță marmoset, o veveriță și un cuplu de porci.

