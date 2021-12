Meseria unde există de 10 ori mai puțini angajați decât este nevoie în România

În România sunt înscriși în cadrul barourilor aproximativ 21.000 de avocați. Există peste 60.000 de medici. Iar rectorul Universităţii Politehnice Bucureşti, Mihnea Costoiu, a declarat în 2019 că “România are nevoie de peste 400.000 de ingineri până în 2035”. Toate acestea sunt profesii importante și necesare în economie și societate. Și totuși, rămâne neglijată o meserie foarte importantă, care are puterea să aducă în afaceri și ONG-uri banii din care alți profesioniști sunt plătiți. Copywriting-ul cu răspuns direct.

Opinie scrisă de Iosif Vidoni, copywriter și director de creație la EduKiwi, platformă de cursuri online.

E acea activitate care, când este făcută bine, crește vânzările afacerilor și donațiile pe care le atrag organizațiile non-profit. E o activitate care convinge oamenii să se implice mai mult - de la a ajuta un tânăr antreprenor să-și crească sănătos afacerea prin vânzări până la a mobiliza o comunitate locală să doneze și să cumpere o casă de tip container pentru o bătrână.

Mesajele reclamelor pe care le vezi la televizor, la radio sau online sunt făcute de copywriteri. Totuși, dacă asculți cu atenție, vei observa că nu toate îți solicită să faci o acțiune. Acela este copywriting general.

Data viitoare când mergi pe stradă privește panourile stradale - vei vedea mesaje, dar care nu-ți cer să faci ceva anume, doar te anunță că un anumit brand/produs există.

În schimb, copywritingul cu răspuns direct înseamnă orice fel de mesaj care își propune să convingă cititorul să facă o acțiune: să cumpere, să doneze sau să participe la o zi de curățenie în jurul blocului.

Se deosebește de alte forme de scris prin faptul că solicită o acțiune în mod direct (de unde și numele), și se preocupă cu a face cât mai atractiv pentru cititor să-și dorească să facă acea acțiune. Iar cei care practică meseria asta sunt profesioniști în copywriting cu răspuns direct.

Există de 10 ori mai puțini copywriteri profesioniști decât e nevoie

Spre deosebire de alte meserii, cifrele în copywritingul cu răspuns direct sunt foarte mici în România: Putem estima că numărul celor care au trecut printr-un proces riguros de formare în această meserie (în ultimii ani) este de ordinul sutelor, sub 1.000.

Legat de necesarul de copywriteri care să deservească piața, nu avem cifre exacte. Dar putem face o estimare “la bunul simț”. Să zicem că există 1 milion de afaceri în România (sunt mai multe). Dacă doar 1% dintre aceste afaceri ar colabora cu un copywriter profesionist, ar fi nevoie cam de 10.000 de copywriteri (deși mult mai multe afaceri și-ar putea crește vânzările prin colaborarea cu un copywriter profesionist).

Dacă punem la socoteală că mai există și fluctuații - oameni care se retrag, se reprofilează - probabil că cifra asta ar putea fi și mai mare. Asta așa, la bunul-simț.

Când vom avea 10.000 de copywriteri cu adevărat profesioniști, experimentați, care se achită bine de responsabilități, vom putea spune că am atins o bornă importantă.

Iar efectul îl vom simți cu toții - mesaje de publicitate care nu ne jignesc inteligența, bine documentate și gândite, promovarea competentă a unor cauze importante în societate; și, foarte important, afaceri care se auto-finanțează sănătos din vânzarea de produse și servicii care chiar deservesc oamenii.

De unde nevoia de a profesionaliza meseria de copywriter în România?

Pe scurt, nevoia vine din faptul că este o modalitate foarte la îndemână de a crește afacerile în mod sănătos, prin creșterea vânzărilor, nu prin îndatorare. Industria marketingului cu răspuns direct a atins cifra de $58,41 miliarde în 2020 (conform thebusinessresearchcompany.com).

Iar afacerile din România pot folosi mult mai mult uneltele acestei industrii.Evident, vânzările pot fi crescute în mai multe feluri. Dar copywritingul cu răspuns direct este o astfel de modalitate.

Și poate fi foarte puternică:

Un important ziar din Statele Unite (Wall Street Journal) a generat vânzări de $2 miliarde rulând un astfel de mesaj de vânzare timp de 28 de ani (între 1975 - 2003).

O firmă din domeniul financiar (American Express) a atras vânzări de $1 miliard folosind un astfel de mesaj timp de 12 ani (între 1976 - 1988).

David Ogilvy, unul dintre cei mai importanți oameni de publicitate din secolul XX, a folosit copywriting cu răspuns direct în campaniile lui - și, printre altele, a ajutat la triplarea turismului dinspre Statele Unite spre Marea Britanie. Agenția pe care a creat-o (și care îi poartă numele) există și azi, și este una dintre cele mai mari din lume.

Chiar și sucul de portocale a fost introdus la scară largă folosind copywriting cu răspuns direct (Albert Lasker, la începutul anilor 1900 - campania “Bea o portocală”).

Dincolo de exemple la scară largă, noi înșine am construit o afacere care la bază a avut de la început copywriting-ul cu răspuns direct. Afacere care în 2020 a depășit cifra de afaceri de 1,1 milioane de euro, iar în 2021 chiar mai mult.

Doru Pelivan și cu mine (Iosif Vidoni) am început în 2013, în Timișoara. Și foloseam copywriting cu răspuns direct ca să convingem oamenii să se înscrie la cursuri de dans, să vină cu miile la deschiderea celui mai mare pub din oraș la vremea aceea. Chiar și imobiliare am promovat așa.

Și eu, și el, știam și reușeam să vindem prin copywriting cu răspuns direct.

De fapt, în 2017, noi doi împreună cu un al treilea copywriter, chiar am scris textele de vânzare pentru o campanie cu vânzări de $4 milioane (în România).

Știam că se poate. Dar nu găseam alți oameni care puteau să facă ce făceam noi. Dădeam anunțuri de angajare și candidau doar amatori sau “pasionați”. Oameni bine intenționați de altfel, dar fără abilități reale și fără rezultate.

Așa am realizat că în România bate vântul când vine vorba de copywriteri cu răspuns direct.

De aceea în septembrie 2019 mi-am asumat personal misiunea de a profesionaliza meseria asta. Asta înseamnă să formăm sute și mii de oameni la nivel profesionist în următorii 5-10 ani.

Dar nu doar atât. Ci să construim de la zero infrastructura de bază a industriei - de la cum trebuie construit un portofoliu de proiecte, la ce prețuri se cer și se oferă, ce criterii de evaluare pot aplica angajatorii când selectează un copywriter etc. Lucruri de bază care există deja în orice meserie deja profesionalizată.

Inclusiv ne-am lovit de faptul că mulți antreprenori sau manageri nu știu cum să lucreze cu un copywriter profesionist - de la organizarea legală și fiscală (Îl angajez? Colaborez cu un PFA/SRL?), până la nivel operațional (Cum anume lucrez cu acest om? Cum îi facilitez performanța?).

Care e istoria acestei meserii la nivel global? Dar în România, când a apărut?

Primul copywriter profesionist angajat full-time a fost John Emory Powers în anii 1870.

Asta înseamnă că meseria există de cel puțin 150 de ani (deși texte de publicitate au existat într-o formă sau alta de când a existat negoț).

De-a lungul anilor unii copywriteri au devenit faimoși, cum sunt David Ogilvy sau Leo Burnett.

În România nu este foarte clar când și cum a fost introdusă această meserie.

Cert este că multe afaceri găsesc cu greu (sau deloc) oameni care dețin abilitățile necesare pentru a persuada cititorii să cumpere, să doneze, să se implice. Să facă diverse acțiuni.

Totuși, privind la unele reclame românești de la final de secol 19, început de secol 20, putem deduce că au existat cel puțin câțiva oameni care erau la curent cu evoluțiile din plan internațional în industria copywritingului.

Dar doar pentru că ai câteva exemple de practicanți nu înseamnă că ai un cadru de profesioniști care se formează an de an, în mod sistematic și se dezvoltă. Cum avem acum în materie de medicină, avocatură, inginerie sau IT. Nu există un echivalent în copywriting.

La prima vedere te-ai gândi că în cadrul facultăților de marketing ar trebui să existe și opțiunea de instruire în copywriting, care este o activitate importantă în publicitate.

Dar din 2013 până acum nu am întâlnit vreun proaspăt absolvent de facultate care să fi învățat și deprins abilități reale de copywriter în cadrul facultății. Să îl pot angaja și să se descurce, să convingă oamenii să facă diverse acțiuni. Dacă o astfel de facultate există în România chiar aș vrea să aflu de ea.

Totuși, avem și noi tangență cu performanța internațională în copywriting.

Copywriterul legendar cu mamă româncă Lester Wunderman (1920 – 2019)

S-a născut în 1920, în Bronx, New York, din părinți emigranți evrei - tatăl său era austriac iar mama era româncă.

Și a ajuns un director de publicitate american considerat pe scară largă creatorul marketingului direct modern.

A identificat, numit și definit termenul "marketing direct" într-un discurs ținut în 1967 la MIT și a fost ales în Direct Marketing Hall of Fame în 1983 și în Advertising Hall of Fame în 1998. A primit un chiar și un doctorat onorific de la Brooklyn College, City University of New York în 1984.

A fost numit unul dintre cele douăzeci de "Legende și lideri în publicitate" de către revista AdWeek în 1998. Iar în ediția din 23 iulie 2001 a revistei Time Magazine, el, împreună cu David Ogilvy și Sergio Zyman, au fost prezentați ca fiind "Marii Pitchmen de-a lungul anilor"

Deci avem și noi o mică rădăcină în industria asta.

Sursa foto: Edu Kiwi

