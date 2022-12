Viorel Nedelcu, Innerpride: Piața de branding depășește 10 mil. euro anul acesta

Piața de branding a mers ”cu frâna trasă” în 2022, însă chiar și așa aceasta va ajunge să depășească 10 mil. euro, estimează Viorel Nedelcu, creative director în cadrul angenției de branding Innerpride.

Wall-Street.ro: La cât estimezi că a ajuns piața de branding anul acesta? Cum arată aceasta în comparație cu piața de advertising?

Viorel Nedelcu: Piața de branding din România a fost mereu un fel de Cenușăreasă, parte a leului revenind, de fiecare dată, industriei de advertising, acolo unde antreprenorii continuă să investească bugete substanțiale pentru campanii care uneori țin doar câteva luni. În schimb pentru construcția unui brand sunt puțin reticenți în a investi și mult mai circumspecți. În cei 20 de ani de activitate o mare parte din efortul nostru de construcție a disciplinei s-a focusat nu neapărat pe procesul creativ propriu-zis, ci mai ales pe încercarea de a „convinge” clienții și de a-i educa cu privire la oportunitatea unei anumite soluții strategice.

În 2022, piața de branding nu credem că va depăși 10 milioane de EUR, ceea ce reprezintă un procent mai mic de 1% din totalul industriilor creative.

Extrapolând ceea ce cunoaștem noi cu certitudine, de peste zece ani piața stagneaza sau scade, așteptând cumva un deznodământ al unor inițiative sociale și legislative care încă se lasă așteptate.

Wall-Street.ro: În ce măsura a fost afectată piața de tensiunile geopolitice de anul acesta sau de presiunile inflaționiste?

Viorel Nedelcu: Deja clienții noștri sunt cumva obișnuiți cu un anume fel de neliniște. Pandemia, credem noi, a reușit o schimbare de paradigmă, care trebuie încă văzut dacă e de bun sau de mai puțin bun augur. Antreprenorul de astăzi e mereu în gardă, mereu preconizează vremuri nu foarte favorabile la orizont. Lucrul acesta l-am simțit încă din 2020, iar trecerea dintr-o „tragedie” în alta nu a făcut altceva decât să împământenească acest tip de angoasă.

Pe de o parte această obișnuință poate fi interpretată în sens pozitiv, în ideea în care antreprenorii nu mai așteaptă „vremuri mai bune”, ci încearcă să acționeze și să se adapteze vremurilor de acum – lucru care a deschis oportunități noi nu doar pentru piața de branding. Ce-i drept se simte o anumită cumpătare în investiții, mai ales în zona de branding, dar această reticență nu a reușit să oprească investițiile, ci doar să le optimizeze.

Reversul medaliei este că se merge cumva cu frâna trasă și încă mai există o mică fărâmă de speranță că lucrurile vor reveni la normal, chiar dacă nu știm ce mai înseamnă normalul la ora actuală.

Wall-Street.ro: Care sunt domeniile din direcția cărora s-a investit a investit în branding în anul 2022? (domeniu, tip de structură, tip de acționari)

Viorel Nedelcu: Pentru noi, 2022 a văzut o creștere semnificativă a zonei de pharma – reușind să definitivăm două proiecte complete de branding pentru două rețele de farmacii de tipologii diferite, dar și să definim o gamă de suplimente alimentare cu peste 30 de SKU, un demers extraordinar de solicitant mai ales din perspectiva protecției și securizării legale a mărcilor la OSIM – vorbim de peste 60 de nume propuse ca finale dintr-un total de peste 300 de explorări.

De asemenea, anul acesta am definit și brandurile pentru două mari turnee sportive de nivel național. Cel mai mare turneu de volei pe plajă din România – Brizo și cel mai mare și mai bine cotat turneu de tenis din circuitul ATP – Concord Iași Open.

Wall-Street.ro: Care sunt așteptările voastre pentru finalul lui 2022? Dar pentru 2023?

Viorel Nedelcu: Pentru noi, 2022 a fost un an bun, un an în care am reușit să ne menținem la nivelul anului 2021, cu o creștere încurajatoare - în termeni absoluți, dar cu o creștere semnificativă a numărului de proiecte de branding pur.

Pentru 2023 preconizăm o creștere a echipei și o specializare a serviciilor noastre cu accent pe zona de consultanță în ce privește proprietatea intelectuală. De asemenea, biroul din Londra gestionează divizia de "business services" care presupune brokerajul de digital assets cum sunt spre exemplu domeniile de internet, în 2022 reușind să cumpărm pentru MUSETTE domeniul musette.com și pentru CARBON carbon.ro.

În materia de noutăți se preconizează câteva proiecte cel puțin interesante din zona noastră de nișă – airline branding – unde accentul puternic este pus pe construcția strategică a brandului.

Wall-Street.ro: Cu ce tip de provocări va veni anul următor din perspectiva branding-ului in România?

Viorel Nedelcu: Provocările sunt diverse. Atât interne cât și externe. Provocările externe sunt mai ușor de dus, vorbim aici de războiului din Ucraina și tot ce acesta aduce cu sine – incertitudine, creșteri de prețuri, panică etc.

Însă pentru noi provocările cu adevărat importante sunt cele „interne”. Schimbarea de paradigmă la care asistăm își pune amprenta tot mai pregnant pe ceea ce înseamnă sau mai bine zis pe ceea ce a însemnat branding-ul. Democratizarea acestuia și atomizarea lui, precum și mutarea lui în cea mai mare proporție în zona de online aduce provocări atât pentru agențiile de consultanță care trebuie să își diversifice capabilitățile și oferta, dar prezintă provocări și pentru antreprenori. Aceștia sunt tot mai atrași de zona de social-media și văd cumva zona aceasta ca zonă de focus. Avem clienți care ne spun – am găsit o persoana foarte bună pe TIK TOK vrem să începem de aici...

2023 credem că va continua într-o notă marcată de ideea de adaptare și transformare. Companiile vor încerca tot mai mult să rămână relevante într-o piață extrem de imprevizibilă.

Wall-Street.ro: Vă așteptați la o creștere a cifrei de afaceri pentru anul 2023? Dacă da, cu cât estimați?

Viorel Nedelcu: De fiecare dată plecăm de la premisa unei creșteri, ca de altfel orice alt business. Rămânem însă rezervați. Obiectivul principal este acela de a nu scădea și de a încerca să capitalizăm cât mai multe oportunități.

Strict raportat la proiectele semnate, credem ca 2023 poate aduce o crestere de 25%

Insa dincolo de cifre ne concentrăm pe consolidarea echipei și pe stabilitatea internă, considerând că este esențial să fim noi siguri pe capabilitățile și pe amploarea proiectelor pe care ni le putem asuma păstrând nivelul de calitate cu care ne-am obișnuit clienții.

Sursa foto: Innerpride

