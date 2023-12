E momentul acela din an în care analizăm și ne uităm cu interes la trendurile de marketing pentru 2024. Știm deja că va fi un an marcat de AI, dar și de sistarea third party cookies de către Google. Mai știm și că timpul devine o resursă din ce în ce mai prețioasă pentru fiecare dintre noi. Cât de mult contează timpul ca indicator de performanță în trendurile pentru anul viitor? Vorbim și analizăm în continuare: