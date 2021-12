Bitdefender ar putea să se listeze pe bursa din New York

Compania românească de securitate cibernetică Bitdefender ar urma să se listeze pe Bursa din New York, americanii de la JP Morgan şi Morgan Stanley fiind deja angajați pentru a intermedia oferta publică inițială (IPO), scrie Unquote.com.

Florian Talpeş. fondatorul Bitdefender, a declarat de mai multe ori că ţinteşte o listare, chiar și pe Bursa de Valori București, însă planurile au fost mereu amânate.

În 2017, când Vitruvian a preluat 30% din companie, Bitdefender a fost evaluată la 600 milioane de dolari.

Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securităţii IT, care oferă soluţii de prevenţie, detecţie şi răspuns la incidente de securitate cibernetică. Compania are clienţi din 170 de ţări şi peste 1.600 de angajaţi, dintre care mai mult de 800 sunt ingineri şi cercetători. A fost fondată în 2001, are sediul central în Bucureşti şi birouri în Statele Unite, Europa şi Australia.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Sișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-sef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: