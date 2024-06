Statul va anunța până în septembrie trei companii care să fie listate la bursă

Cele trei companii de stat care ar trebui listate sau intrate într-un proces de restructurare, conform cerinţei din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, vor fi decise până în septembrie, a declarat, vineri, secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ţuţuianu, la Forumul ARIR 2024 cu tema "Noi orizonturi în Relaţiile cu Investitorii: provocările europene".

"Am prezentat în Guvern, în urmă cu o lună, o informare privind condiţiile, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească aceste companii. Le-am elaborat în urma unei discuţii pe care am avut-o şi cu Bursa de Valori şi ASF. Sunt condiţii cunoscute, prevăzute de Legea 24 şi regulamentul de aplicare, nu am inventat nimic, şi sper ca undeva până în septembrie să decidem care sunt cele trei companii. Şi aici sigur că există aşa multe discuţii. Unii ar vrea, alţii nu prea ar vrea. Este de înţeles această chestiune pentru că există, dacă vreţi, şi o anumită reticenţă în instituţiile publice de a transpune toate reformele la care ne-am obligat. Şi treaba noastră, a celor care suntem în contact direct cu OCDE, este să convingem că reformele sunt necesare şi trebuie transpuse pentru a ne îndeplini obiectivele pe care le avem. Deci undeva în toamnă vom şti care sunt cele trei şi ştiţi foarte bine că procesul de cotare la cota unei pieţe reglementate necesită undeva până la un an jumătate - doi ani de zile, până faci selecţia, şi aşa mai departe a celor cu care desfăşori această procedură. Termenul stabilit prin PNNR este trimestrul II 2026", a spus Adrian Ţuţuianu.



El a explicat că există un grup de lucru pe această temă, pe care îl conduce şi din care fac parte reprezentanţi din Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei şi Secretariatul General al Guvernului.



Adrian Ţuţuianu consideră că soluţia potrivită constă în listarea companiilor, iar aceasta să se facă nu doar prin vânzarea de acţiuni ci mai degrabă printr-o majorare de capital social.



"Vă dau un exemplu, Metrorex-ul, ca să poată să-şi extindă reţelele are nevoie de bani. Şi atunci mecanismul acesta al majorării de capital social, prin care să aduci investitorii privaţi la o întreprindere publică, îl consider foarte util şi generator de efecte pozitive în economie", a spus Adrian Ţuţuianu.

Sursa foto: BVB

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: