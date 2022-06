Competiție pentru Cătălin Drulă. Octavian Berceanu și-a depus candidatura pentru șefia USR

Octavian Berceanu, fost şef al Gărzii de Mediu, a anunţat că şi-a depus candidatura pentru preşedinţia USR, devenind astfel contracandidat direct pentru actualul președinte interimar al partidului.

"Am depus candidatura pentru preşedinţia USR PLUS, în competiţia internă a partidului. 'USR e vocea tuturor!' Candidez pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS pentru că membrii au dreptul să-şi exprime liber părerile, să fie înţeleşi şi susţinuţi. Candidez pentru că cetăţenii români au votat ca să-i reprezentăm, necondiţionat, indiferent de cât de greu ne este. Asta vom face", a scris Berceanu pe Facebook.

Primul tur al alegerilor pentru preşedinţia USR se va desfăşura între 6 şi 10 iulie, turul al doilea între 11 şi 15 iulie, iar Congresul online de validare a alegerilor pe 16 iulie.

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, şi-a anunţat, pe 21 mai, candidatura la conducerea formaţiunii, afirmând că livrează rezultate concrete, "nu bla-bla steril", iar partidul are nevoie de organizare şi "o mână hotărâtă pe volan".

Pe 15 iunie echipa "Curaj pentru România" din USR, care prezintă o alternativă la actuala conducere Drulă-Barna-Ghinea, a transmis că va decide, până la sfârşitul lunii iunie, pe cine va desemna drept candidat pentru preşedinţia partidului, persoană care va intra în competiţie cu actualul preşedinte interimar, Cătălin Drulă.

În aceste alegeri preliminare s-au înscris pentru candidatura la preşedinţia USR: primarul Braşovului, Allen Coliban, şi deputaţii Cătălin Teniţă şi Mihai Poliţeanu.

