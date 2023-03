Ciucă anunță că nu își dă demisia. Susţin încă o dată: pensiile militare nu sunt pensii speciale

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că nu va demisiona din funcţia de premier, ci va preda mandatul preşedintelui "atunci când va veni timpul". Acesta s-a pronunţat împotriva recalculării pensiilor angajaţilor din sistemul de apărare, susţinând că pensiile acestora sunt pensii de serviciu, nu sunt pensii speciale, scrie Agerpres.

El a afirmat, într-o conferinţă de presă susţinută la Chişinău, că mandatul său de premier i-a fost atribuit de preşedintele României şi va fi predat, de asemenea, şefului statului.

"Rocada urmează să se petreacă, aşa cum am susţinut de fiecare dată, conform protocolului semnat în momentul constituirii coaliţiei şi aş nuanţa un pic în sensul în care nu am să îmi dau demisia, pentru că am primit un mandat, am să predau un mandat. Am primit mandatul de la preşedintele României. Atunci când va veni timpul, voi preda mandatul preşedintelui României", a afirmat Ciucă.

El a atras atenţia, într-o conferinţă de presă susţinută la Chişinău, că "nu este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic să capitalizeze, să se urce pe un astfel de subiect într-un astfel de moment".

"La nivelul Ministerului Apărării Naţionale s-a realizat acest proces de reformă a sistemului de pensii. Din păcate, a fost o greşeală în momentul în care s-a considerat că pensiile militare fac parte din categoria pensiilor speciale. Susţin încă o dată, cu toată responsabilitatea: pensiile militare nu sunt pensii speciale, sunt pensii ocupaţionale, de serviciu. Aşa este în toate ţările din Uniunea Europeană şi din Alianţa Nord-Atlantică şi nu cred că este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic să capitalizeze, să se urce pe un astfel de subiect într-un astfel de moment. Oamenii din sistemul naţional de apărare, indiferent în care minister îşi desfăşoară activitatea, trebuie să aibă încredere, trebuie să aibă perspective, trebuie să aibă predictibilitate, pentru a-şi desfăşura activitatea cu profesionalism. Ei sunt cei la care, de la cetăţean până la Guvern, se apelează ori de câte ori situaţia o impune", a precizat Ciucă.

Sursa foto: Shutterstock/ m.moira

