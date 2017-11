Green Park Herastrau, Soho Unirii, Baba Novac Residence, Aviatiei Park si Luxuria Domenii Residence, cu un total de aproximativ 1.000 de apartamente vor fi lansate spre vanzare in cadrul Salonului Imobiliar Bucuresti, care va avea loc intre 17-19 noiembrie 2017 la Palatul Parlamentului.

In total, peste 70 de ansambluri rezidentiale vor fi prezente in cadrul Salonului Imobiliar Bucuresti, inclusiv proiectele care au livrat cele mai multe unitati din acest an pe piata bucuresteana: Metalurgiei Park Residence, Greenfield Residence si Cosmopolis, oferind astfel posibilitatea vizitatorilor de a cumpara un apartament recent finalizat. Piata veche cu apartamente construite inainte de anul 2000 va fi si ea promovata cu oferte de vanzare si inchiriere, intr-o zona special amenajata.

Ajuns la a treia editie, Salonul Imobiliar Bucuresti constituie unul din cele mai importante evenimente de profil, desfasurandu-se acum in trei sali din cadrul Palatului Parlamentului: IC Bratianu, Take Ionescu si Unirii.

Accesul vizitatorilor se va face din bulevardul Unirii - Pta Constitutiei. Programul de vizitare este urmatorul: vineri, intre 12.00- 19.00, ultima ora de intrare - ora 18.00, sambata intre 10.00 – 19.00, ultima ora de intrare - ora 18.00, duminica intre 10.00 – 18.00, ultima ora de intrare - ora 17.00. Pretul unui bilet este de 20 lei.