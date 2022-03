Românii renunță cu greu la electrocasnicele mari, nu rare fiind situațiile în care televizoarele CRT sau cu ramă de lemn încă se află în gospodării. În schimb, telefoanele mobile și gadgeturile sunt schimbate aproape de fiecare dată când există promoții sau când apar tehnologii noi, a declarat Roxana Puia, Director Marketing Environ, în cadrul conferinței SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ.