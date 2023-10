"Nu există tranziţie energetică fără investiţii în sistemul energetic de transport şi distribuţie a energiei. Pe ritmul actual, până la final de 2025, vorbim despre 236.000 de prosumatori, iar până în 2030 de 350.000 de prosumatori sau mai mult. Este cert că sunt zone din ţară în care deja reţeaua de transport, mai ales de distribuţie a energiei electrice, are probleme, are diferenţe de tensiune şi este un lucru cu care şi alte state s-au confruntat. Noi acum trebuie să evităm să facem greşelile pe care alte state le-au făcut anterior. Am mai spus asta, dar e important de reţinut: în Ungaria nu poţi să fii prosumator astăzi, pentru că au mers cu acest fenomen până la punctul în care pur şi simplu reţelele de distribuţie nu mai pot acomoda prosumatori. La Ministerul Energiei ne dorim să încurajăm prosumatorii. Este un lucru bun, care înseamnă decarbonizare, descentralizare a sistemului, o rezilienţă mai mare. E un termen la modă, dar în paralel trebuie să accelerăm foarte mult ritmul de investiţii în reţeaua de transport şi distribuţie energiei electrice. Avem fondurile necesare din Fondul pentru modernizare. Există un program operaţional dedicat exact acestor lucrări de modernizare a sistemului de transport şi distribuţie. Există deja nouă proiecte ale Transelectrica aprobate semnate, care însumează peste un miliard de lei. De asemenea, un alt apel pentru distribuitori de aproape un miliard de euro, peste 4 miliarde de lei, unde sunt aproximativ 35 de contracte depuse, dintre care am semnat cam o treime", a afirmat Burduja.

În viziunea ministrului de resort, în viitoarele apeluri de finanţare prin Fondul de modernizare, dar şi prin Programul "Casa Verde" se mizează pe ideea de stocare a energiei pe termene scurt, mediu şi lung.

"În câţiva ani de zile, pe măsură ce aceste investiţii se vor realiza, cu siguranţă că şi capacitatea sistemului de acomodare a unui număr mai mare de prosumatori va creşte. Aceste două procese, creşterea numărului de prosumatori, respectiv investiţiile în sistemul de transport şi distribuţie, trebuie să meargă mână în mână. Trebuie să ne gândim la stocare şi pe termen scurt, şi pe termen mediu şi lung. Mergem pe această variantă în viitoarele ediţii ale programului Casa Verde. Sigur, că pâinea şi cuţitul sunt la Ministerul Mediului, dar asta va fi abordarea şi din perspectiva noastră. În viitoarele apeluri de proiecte din Fondul pentru modernizare vom puncta în mod deosebit acele soluţii care includ stocare, cum este investiţia I din PNRR. Vom avea un apel similar pe care îl vom lansa cel mai târziu la începutul anului viitor, unde cei care includ o componentă de stocare vor fi premiaţi. Dincolo de asta, ţin foarte mult la stocarea prin hidrocentrale cu acumulare prin pompaj. Sper ca săptămâna aceasta să vă dăm vestea bună, pentru că documentaţia a fost trimisă la ANAP şi este în validare, să avem deschisă procedura de atribuire a Studiului de Fezabilitate pentru Tarniţa - Lăpuşteşti, un proiect între 500 şi 1.000 de megawaţi, care funcţionează inclusiv ca o baterie verde", a subliniat oficialul.

