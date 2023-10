Prosumatorii din România vor ajunge în martie 2024 la 2 GW putere instalată. Stocarea ar putea deveni obligatorie

Numărul prosumatorilor a ajuns, în luna iulie 2023, la 84.733, cu o capacitate instalată de 1.063 MW, în condiţiile în care nu au intrat încă cei din programul Casa Verde, de unde vor veni mai mulţi, estimările fiind ca la finele lunii martie, anul viitor, să fie atinsă ţinta de 2.000 de MW capacitate instalată, a declarat vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Gabriel Andronache.

"Avem nevoie de prosumatori, avem nevoie de energie, avem nevoie de energie verde. Suntem într-o piaţă europeană, ne-am asumat şi acolo vom fi, categoric. În luna iunie, aveam prosumeri 77.683, care aveau o capacitate de 973 de MW, iar luna următoare, în iulie, aveam 84.733 de prosumatori, cu o capacitate instalată de 1.063 de MW. Asta în condiţiile în care nu a intrat încă programul Casa Verde, de unde vor veni mult mai mulţi şi vor instala. De aceea ne aşteptăm ca în perioada următoare, la finele lunii martie, anul viitor, să atingem ţinta de 2.000 de MW", a declarat Andronache la o dezbatere organizată la Parlament.

Acesta a subliniat că, în prezent, trebuie făcut totul pas cu pas, astfel încât să nu existe probleme în sistem şi, în afară de programul Casa Verde fotovoltaic, să se acorde atenţie şi stocajului.

"În momentul de faţă trebuie să facem totul pas cu pas, astfel încât să nu avem probleme de sistem. Am avut în luna aprilie, în ziua de Paşti, minim de consum în România, 4.800 de MW. Se producea mult, aveam eolian destul de mult...Sistemul energetic a rezistat astfel încât, în condiţiile în care noi suntem confirmaţi la nivel european la graniţă că putem să exportăm 2.600 şi să importăm 3.000 de MW, la momentul respectiv am reuşit, pentru că reţeaua este bună şi datorită profesioniştilor de la Dispecerat, şi am evacuat 3.700 de MW, maxim de export.(...) În afară de acest program Casa verde fotovoltaic, trebuie să ne gândim un pic şi la stocaj.(...) Trebuie sa atragem suficienţi bani pentru ca acest sistem să fie funcţional", a precizat vicepreşedintele ANRE.

Stocarea ar putea deveni obligatorie pentru proiectele de regenerabile

La rândul său, directorul Dispeceratului Energetic Naţional, Virgiliu Ivan, a subliniat că problemele principale sunt date în prezent de consum, care este destul de scăzut, şi câteodată este destul de dificil de integrat în sistem cantităţi mari de energie regenerabilă, necontrolabilă.

"Noi, Transelectrica, şi toţi operatorii de transport şi sistem din Europa avem obligaţia realizării echilibrului producţie-consum. Şi sunt momente, nu doar pentru Transelectrica, ci şi pentru foarte mulţi operatori de transport şi sistem din Europa, şi nu mă feresc să spun că sunt ţări cu probleme mult mai mari faţă de cele pe care le întâmpinăm noi în România, date de aceste soluţii de menţinere a echilibrului permanent al producţiei cu un consum de energie electrică. Ungaria, în perioadele de zi cu soare, respectiv de goluri de sarcină, sâmbăta, duminica, nu mai putea asigura acest echilibru. O altă ţară cu probleme este Polonia, dar şi Ţările de Jos, pentru că acolo volumul prosumatorilor integraţi este unul deosebit de mare şi sunt probleme cu acest echilibru. Trebuie să căutăm soluţii", a explicat Ivan.

În opinia sa, aceste soluţii ar fi creşterea consumului de energie electrică şi stocarea, o ideea fiind aceea ca, prin legislaţie, atunci când statul lansează programe, să oblige o cotă de stocare, astfel încât producţia de energie electrică realizată preponderent după-amiaza să poată fi utilizată de către prosumatori şi pe perioada serii şi a nopţii.

"Şi aici ar fi de discutat. E o propunere pe care noi, Transelectrica, o facem: să găsim acea formulă care sa aducă şi impunerea de capacităţi de stocare, şi la nivelul prosumatorilor, dar şi la nivelul întregului sistem. Şi noi, Transelectrica, susţinem şi stocarea de mari dimensiuni", a punctat el.

