Proiectul editorial CEO Corner, realizat de wall-street.ro, trece la un nou nivel, după zeci de interviuri cu profesioniști și două Gale dedicate acestora. Noul format, denumit „A business breakfast for leaders: setting the trends for tomorrow’s success” și realizat împreună cu publicația start-up.ro, aduce la aceeași masă manageri, antreprenori și consultanți din diverse verticale ale industriei de retail pentru a face o radiografie a pieței în care activează și a consemna cele mai importante trenduri care vor alimenta dezvoltarea în anii ce vin. Prima ediție a avut loc la finalul lunii martie și a reunit atât jucători locali, cât și internaționali.

Reprezentanți ai Pepco, Melarox, Euromaster, Vexio, Ruris, VTEX și Innobyte au fost invitații primei ediții a proiectului „A business breakfast for leaders: setting the trends for tomorrow’s success”. Continuă transformare digitală a organizației reprezintă principala destinație a investițiilor pentru companiile prezente în cadrul discuției.

„Este anul cu cele mai multe investiții din istoria companiei. Investim extrem de mult în digitalizare, care nu mai este doar o dorință, ci este un must”, precizează Gabi Cernea, Director Comercial Ruris.

„O parte importantă din investiții se vor duce în digitalizare, este o formă de a-ți pregăti viitorul și o formă care te va ajuta să-ți reduci costurile, să îți eficientizezi procesele. Digitalizarea nu mai este un moft, ci o parte integrantă a businessului”, precizează George Lopanov, managing Director Euromaster, punctând de asemenea la categoria de investiții și extinderea punctelor de lucru la nivel național.

„Investițiile merg în zona de automatizări și în extindere pe alte piețe din Europa. Grecia este una dintre piețele pe care ne extindem”, precizează Gabi Szabo - Team Lead Melarox

„Toate investițiile noastre sunt în digitalizare, nu avem cum să ne oprim având în vedere mediul în care activăm. Lucrăm intens în ceea ce privește automatizările, preferăm să optimizăm cât mai mult fluxurile de lucru”, precizează Costi Ilie, reprezentant Vexio, businessul pe care-l reprezintă fiind de asemenea concentrat și pe extinderea internațională a platformei în mai multe piețe.

Tot despre extindere a vorbit și Cătălin Ionuț Secăreanu, Expansion Manager - Team Leader o Pepco: „După Polonia, România este a doua cea mai importantă piață pentru Pepco. Vom deschide cel puțin 25 de magazine anul acesta.”

„Digitalizarea nu mai reprezintă o opțiune, a devenit esențială pentru companii, iar investițiile în această zonă oferă un avantaj competitiv și un impact semnificativ atât asupra proceselor interne, cât și asupra relației cu clienții”, a spus și Kiril Dinov, Growth Leader Eastern Europe la VTEX.

„La nivelul proceselor interne, digitalizarea aduce eficiență și automatizare, reducând erorile umane și timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor. Implementarea sistemelor și a software-urilor avansate permite o gestionare mai bună a stocurilor, o planificare mai eficientă a resurselor și o optimizare a lanțului de aprovizionare. Aceasta conduce la reducerea costurilor operaționale și la creșterea productivității, ceea ce este esențial în perioade dificile pentru a menține afacerea sustenabilă”, a mai spus Dinov.

El a mai menționat și că investițiile acestea vin să completeze serviciile companiilor, care pot să răspundă mai eficient clienților și să le ofere o experiență personalizată bazată pe date și integrată cu inteligența artificială.

Lipsa predictibilității, una dintre principalele provocări

Desele schimbări legislative reprezintă una dintre principalele provocări aduse în discuție la întâlnirea desfășurată în cadrul proiectului „„A business breakfast for leaders: setting the trends for tomorrow’s success”.

Dincolo de lipsa de predictibilitate, aceste schimbări împing multe businessuri să transfere în prețuri povara adusă de majorările de taxe. Acolo unde pot fi transferate, deoarece sunt și situații în care astfel de mutări, construite fără un studiu de impact, pot ajunge să pună lacătul pe porțile business-urilor care nu pot ține pasul.

Participanții au fost optimiști în ceea ce privește estimările pentru anul 2024 și direcțiile în care se dezvoltă business-urile pe care le reprezintă, însă majoritatea dintre ei au fost rezervați în ceea ce privește anul 2025, având în vedere rundele de alegeri care se desfășoară anul acesta.

Oportunitățile pentru companii B2B

Digitalizarea aduce beneficii pentru orice tip de afaceri, inclusiv pentru cele B2B, care tradițional au un grad de digitalizare mai mic.

Astfel, arată Kiril Dinov, se pot îmbunătăți eficienței operaționale prin automatizarea proceselor de comandă, facturare, gestionarea inventarului, creșterea AOV-ului cu produse cross-sell și upsell și optimizarea lanțului de aprovizionare cu forecasting bazat pe AI.

„De asemenea, prin intermediul platformelor digitale, afacerile B2B își pot extinde aria lor de acoperire și pot accesa noi piețe și clienți. Utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială și analiza datelor, poate ajuta la identificarea tendințelor de piață și la luarea de decizii informate pentru creșterea afacerii”, mai spune reprezentantul VTEX.

„Observăm o creștere semnificativă a numărului de retaileri B2B care își încep procesul de digitalizare și caută soluții fiabile și flexibile, cum ar fi cele oferite de VTEX. În același timp, experiențele de cumpărare personalizate devin din ce în ce mai importante pentru succesul afacerilor, ceea ce presupune investiții în tehnologii bazate pe inteligență artificială și analiză de date, capabile să ofere recomandări personalizate și conținut relevant pentru fiecare utilizator”, a mai spus acesta.

Concluzii pe scurt după masa rotundă



La final, am selectat câteva concluzii pe scurt pe care le-a aflat sau pe care le-am tras în urma discuției cu reprezentanții Pepco, Euromaster, Vexio, Ruris, Melarox, VTEX și Innobyte.