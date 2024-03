Piața auto din România urmează și în 2024 un trend de revenire care s-a văzut și anul trecut, iar tot mai mulți clienți optează pentru mașini electrificate. Toyota, pionierul tehnologiei hibrid, a reușit să-și crească gradual cota de piață în ultimii ani în ciuda climatului dificil marcat de crize succesive, fie că vorbim de pandemia de COVID-19 sau de războiul din Ucraina. Edit Târcolea, care ocupă funcția de General Manager în cadrul Toyota România din 2016 a explicat că cea mai importantă calitate pentru un om într-o funcție de conducere este să fie asumat.

Târcolea, care și-a început cariera în anii '90 la Coca-Cola, a arătat în mai multe rânduri că-și poate asuma o decizie dificilă cum ar fi decizia de a trece dintr-o industrie într-alta. Aceasta susține că loialitatea a făcut-o să nu poată rămâne în aceeași industrie dacă a decis să se despartă de o companie. „Sunt, probabil, o persoană extrem de loială companiei în care lucrez. Niciodată n-am putut să merg să lucrez la concurență. Probabil că nici acum nu m-aș duce la un competitotor”.

Târcolea la lansarea noii Toyota C-HR. Sursă foto: Toyota România

„După ce am terminat Facultatea de Științe Economice, la Cluj-Napoca, în anul 1993, m-am angajat la Coca-Cola în Timișoara,” a rememorat Târcolea, adăugând că un prim pas pe care a trebuit să-l facă atunci când a intrat în departamentul financiar a fost să-și extindă paleta de studii. „Nu mi-au fost recunoscute studiile pentru că eu începusem facultatea în perioada comunistă, cu toate că am făcut o facultate extrem de solidă și de riguroasă”.

„Astfel, am început să studiez la The Chartered Institute of Management Accountants din Londra, unde am dat examene timp de 4 ani de zile pentru a obține o calificare profesională”, a spus actuala șefă de la Toyota România care a subliniat că experiența britanică a ajutat-o să capete o altă perspectivă. „După cinci ani [la Coca-Cola], am ajuns contabilul-șef al grupului în România, grupul având trei fabrici la acel moment”. La scurt timp, Târcolea a făcut primul pas în necunoscut, alegând să se îndrepte către un alt domeniu.

Care este punctul comun din industriile în care a lucrat Edit Târcolea

„Am schimbat și orașul, din Timișoara m-am mutat în București, și m-am angajat la compania care astăzi este Unicredit Leasing, care la acel moment era prima firmă de leasing din România. După un an de zile am ajuns directorul general adjunct al companiei, unde am stat opt ani de zile”, a spus Târcolea. „Din sectorul de servicii financiare, m-am mutat în bancă, la Unicredit, unde am lucrat un an de zile în proiectul de fuziune cu banca HVB-Țiriac. Mai departe, am lucrat ca director de strategie comercială, divizia de corporate banking și investment banker al băncii Unicredit”.

După cinci ani petrecuți în „curtea” Unicredit, o nouă schimbare de industrie a survenit când Târcolea a acceptat provocarea de a pătrunde în sfera farmaceutică. „Am fost directorul financiar al companiei Astra Zeneca pentru o perioadă de doi ani, înainte de a apărea oportunitatea să mă alătur Toyota”. Era noiembrie 2012, iar aceasta a recunoscut că nu înțelegea prea multe despre domeniul auto la început și, mai mult decât atât, nu înțelegea loialitatea pe care o arătau cei din acest domeniu.

Toyota RAV4. Sursă foto: Toyota

„Totdeauna am fost o persoană foarte curioasă, dornică să fac lucruri noi, să vin la muncă cu plăcere”, a spus ea. „La Toyota, după trei ani de zile am primit oferta de a ocupa poziția de Director General și de atunci ocup această poziție”. O altă sursă de energie pentru Târcolea este dorința de a găsi o provocare, punctul comun fiind domeniul financiar. „în momentul în care am simțit că într-un job nu mai am nicio provocare, nu îmi mai adaugă niciun fel de valuare, în acel moment am plecat”.

Cum a fost impactul cu lumea auto și cum a evoluat industria în ultimii opt ani

„Pot să vă spun că cea mai grea provocare este să schimbi industria, dar deja eu eram la a cincea, iar la urma urmelor, indiferent de industria în care activezi, un business are anumite fundamente care sunt comune,” a spus șefa Toyota România care a subliniat că experiența de peste două decenii pe latura financiară a ajutat să ușureze tranziția, dar și mai apoi când a ocupat poziția de manager general. „Dar pot să spun că îți ia cam doi ani de zile să înțelegi în profunzime industria. În primul an de abia treci printr-un ciclu și în al doilea an consolidezi și înțelegi detaliile,” dar s-ar putea înțelege industria, la un nivel ceva mai superficial, în câteva luni.

Târcolea susține că cele mai greu de învățat au fost abrevierile din auto, iar cea mai complexă parte este partea de retail, deoarece include cei mai mulți parametri de care trebuie să ții cont. Ea consideră că un manager bun are aceleași calități indiferent de industrie. „Un manager general trebuie să aibă o înțelegere rezonabil de bună a fenomenului financiar, dar și să aibă capacitatea să aducă oamenii care știu detaliile”.

În plus, capacitatea de a te mișca repede și de a lua decizii complicate pe care apoi ți le poți asuma poate face diferența. Totuși, „management-ul resurselor umane probabil că ocupă 40% din timpul unui GM pentru că este, probabil, cel mai important într-o organizație să poți să fii capabil să gestionezi resursele umane astfel încât să te securizezi, ca tot timpul să ai cei mai buni oameni”.

Printre marile provocări ale ultimilor ani s-a numărat, evident, criza pandemică, dar și penuria de semiconductori, aceste situații dificile venind adesea suprapuse peste alte probleme. În prezent, contextul delicat din Marea Roșie care forțează multe nave să aleagă un traseu mult mai lung (echivalent cu pierderi pe costul de transport de circa un milion de euro per vas) afectează toți constructorii, inclusiv pe Toyota.

Totuși, la noi în țară, cota de piață a constructorului nipon a crescut treptat, chiar și în pandemie. Târcolea a decis, la acel moment, că Toyota va continua să își țină showroomurile deschise, „o decizie pe care mulți au numit-o nebunească la acel moment”: Strategia s-a dovedit, însă, de succes căci chiar și în 2020 Toyota a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri, dar și a profitului.

O privire retrospectivă ne spune că, în 2016, „în România, erau undeva la 115 angajați. Vindeam 2.800 de mașini [pe an] și aveam o cifră de afaceri de 60 de milioane de euro. Astăzi, avem 145 de angajați și, în 2023, am avut o cifră de afaceri de 550 de milioane de euro cu un profit de 40 de milioane de euro”, a spus Târcolea. „Am vândut 13.600 mașini [anul trecut], ceea ce se traduce printr-o creștere a cotei de piață de la 3% la 7,5% deci”.

Evoluțiile pe piața locală: între realitate și speranțe

Managerul general al Toyota România a atenționat că în acest an volumele de vânzări nu pot crește spectaculos, mai ales prin comparație cu un an 2023 ce a fost influențat, la acest capitol, de blocajele din urmă cu doi ani. „Anul trecut toată lumea a început cu bănci de comenzi uriașe, de câte cinci-șase luni de vânzare. Fabricile au început să își revină pe zona de producție și anul trecut s-au livrat foarte, foarte multe comenzi care s-au luat în anul 2022”, a spus aceasta.

Sursă foto: Toyota România

„Dacă e să facem o comparație like-for-like, probabil că față de comenzile luate anul trecut, anul acesta este poate o creștere de undeva la 15-20%”, dar o astfel de prognoză poate fi afectat de volatilitatea crescută din piață. Târcolea a mai spus, referindu-se la apropierea scurtinelor electorale, că nu se așteaptă la măsuri poltiice nepopulare în următoarele luni. „Vorbim de implicații mai mult economico-fiscale decât specifice industriei auto”.

Aceasta consideră că cele mai mari probleme care afectează industria auto locală sunt lipsa rețelei de autostrăzi și drumuri de mare viteză, dar și faptul că România nu a aderat, încă, în spațiul Schengen și cu granițele terestre, iar un orizont de timp pentru această aderare nici nu există în prezent. „Cea mai mare parte din mașinile noastre vin prin portul Pireu sau pe ruta Turcia, care vin toate prin Bulgaria. Când vezi acele cozi și iei în calcul acea zi pe care șoferii trebuie să o stea la graniță, vă dați seama cât cresc costurile noastre”.

Managementul și cariera: între birou și viața privată

O provocare pentru orice om de business este raportul dintre viața profesională, pe de-o parte, și cea privată pe de-altă parte. În cazul lui Edit Târcolea, un mare ajutor a venit din familie. „Eu am avut marele noroc și avantajul faptului că mama mea s-a mutat cu noi și m-a ajutat, m-a ajutat să cresc copiii, m-a ajutat cu problemele casnice și practic am avut tot timpul acea liniște că acasă totul este în regulă”, a amintit aceasta.

„De foarte multe ori există această provocare, în sensul că cineva trebuie să „se sacrifice” ca să aibă grijă de casă, de copii și de cele mai multe ori se duce către femeie această povară. Nu cred [această ordine a lucrurilor] e corectă”, a arătat Târcolea. „Cred că trebuie împărțite sarcinile într-o căsnicie și într-o casă. Nu este corect ca cineva să renunțe la carieră. Și cred că de cele mai multe ori femeile [renunță la carieră]”. La Toyota, de exemplu, a fost de multă vreme spulberat mitul că lumea auto este a bărbaților.

Toyota C-HR. Sursă foto: Toyota România / Facebook.com

„Din punct de vedere al front office-ului din distribuție, chiar sunt mai multe femei decât băieți, cel puțin în Toyota. Sunt chiar egali [bărbații și femeile], chiar și în retail. Adică avem probabil la fel de multe vânzătoare ca și vânzători. Și femeile își fac treaba foarte bine. Boardul care-mi raportează este majoritar feminin, deci competența este cea care contează”, a spus GM-ul Toyota România.

Sursa foto: Toyota România