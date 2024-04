Cu Florentina Ion m-am întâlnit la începutul lunii martie, la sediul editurii Didactica Publishing House de pe Splaiul Independenței, într-o zi în care simțeam că vântul are să mă dea jos din picioare. Aveam ulterior să-mi recapăt forțele când am intrat în biroul companiei (mai mic de la pandemie încoace, după cum aveam să aflu ulterior), unde am fost întâmpinată cu multă căldură de fondatoarea editurii care are grijă să hrănească nu doar mințile cititorilor mari, ci și în special pe cele ale cititorilor mici. Editura Didactica Publishing House deține un portofoliu de carte și jocuri destinate copiilor, încă din primele luni de viață. În total, portofoliul editurii numără peste 2.000 de titluri. Florentina Ion conduce cu stoicism o afacere de pe o piață locală de carte aflată într-o dinamică constantă, ce se pregătește pentru noi instabilități financiare.

Fondatoarea Editurii Didactica Publishing House vorbește mai puțin despre sine și mai mult de echipa pe care o conduce, alături de care a construit un business rezilient în fața oricărei crize. A intrat în afaceri în 2004, când ideea de a porni un business era văzută ca un act curajos și îndrăzneț, poate mai mult decât îl reprezintă azi, când antreprenorii aflați la început de drum au multiple căi de informare și de mentorat. La bază este avocat, dar ulterior a profesat în învățământ, unde a constatat pentru prima dată câtă nevoie aveau atunci elevii din România să se apropie de cărți, prin care să descopere și să exploreze lumi noi.

„La început am fost profesor, aproximativ opt ani și atunci am constatat nevoia de carte a copilului, dar o altfel de carte, care să nu fie numai o pagină alb negru și atât, ci una pe care copilul să o citească. Nu puteai să-i mai aduci către carte în modul în care am fost noi aduși către carte. Ulterior am plecat din Ianca, din Brăila, unde soțul meu era pilot militar și am venit împreună în București, unde am lucrat o perioadă pe segmentul meu, pe avocatură. Apoi mi-am dat seama că, de fapt, ce vreau să las în urma mea este altceva. Și dorința acesta a copiilor de a citi și de a învăța m-a motivat, pentru că de-a lungul celor opt ani am avut și generații care au fost atrase de carte, dar cumva mereu mă întrebam ce să le mai dau să citească și cum să modificam cartea respectivă în așa fel încât să arate bine”, a declarat pentru wall-street.ro Florentina Ion, fondator și CEO DPH.

Cu gândul de a lăsa ceva în urma sa pentru copii, antreprenoarea s-a perfecționat constant, mergând periodic (chiar și după absolvirea MBA-ului) la cursuri de management. Știe că doar prin învățare și perfecționare ajungi la cea mai bună versiune a ta.

„Se schimbă permanent foarte multe lucruri și pe zona asta de management. Eu am terminat de curând un curs de general manager și chiar mă gândeam, oare față de momentul în care am făcut cei doi ani de MBA ce aș putea să mai învăț acum? Și mi-am dat seama cât de multe lucruri s-au schimbat și cât de mult s-a schimbat abordarea: față de angajați, față de firma, față de client. Și zona aceasta de marketing este mereu în continuă schimbare”, explică fondatoarea editurii.

Generația tânără nu mai citește – un mit pe care Florentina Ion a vrut să-l demonteze intrând pe piața de carte

În spiritul ludic pe care universul cărților și al jocurilor educative îl creează pentru copii încă de la vârste fragede, situația nu este atât de tragică precum o văd, de multe ori, adulții. Motivul este cât se poate de simplu: copiii interacționează mai mult cu cărțile pentru că acum cărțile sunt colorate, vii, iar „înfățișarea” lor este una mai prietenoasă decât era pentru părinții sau bunicii lor. Florentina Ion spune că pe segmentul mic de vârstă, cartea a ajuns o adevărată experiență.

Cărțile arată diferit acum, au multe imagini, au folii aurii astfel încât copilul să fie atras cumva și de imagini. Până la urmă, o imagine poate să spună foarte mult, iar asta dezvoltă creativitatea copilului, imaginația și acesta este lucru care m-a adus pe mine către carte. Am considerat că, de fapt, vreau să las în urma mea altceva. Și am revenit de la profesia de avocat către zona aceasta de carte, încercând să aduc ceva nou în educația copilului, de a crea o editură care să fie apropiată de nevoia copilului și a părintelui. Florentina Ion, fondator și CEO Editura Didactica Publishing House

Florentina Ion sparge și mitul conform căruia tinerele generații citesc exclusiv carte în format electronic. Antreprenoarea spune că cei mici au un apetit mare în a citi carte tipărită, iar printre lecturile lor și-au făcut loc și autorii clasici de care, până nu demult, copiii nu se mai simțeau neapărat atrași.

„Foarte multe cărți, inclusiv clasicii, au trecut printr-o altă abordare a editurilor din străinătate, în sensul că au devenit cărți colorate, cu imagini foarte frumoase, pline de culoare. Chiar și clasicii au început să fie abordați pe segmentul vârstelor mici. Noi avem, de exemplu o serie de cărți Club Junior, unde inclusiv cărți ca `Mândrie și pe judecată`, `Hamlet`, `Colț Alb` și multe altele, au fost reiniterpretate. Acum sunt niște cărți cu un format mai mic, cu aproximativ 40-48 de pagini, pe înțelesul copilului de învățământ primar”, povestește antreprenoarea.

„Copilul se află în centrul educației” este deviza care, de altfel a determinat-o pe Florentina Ion să-și deschidă propria editură pentru că evoluția și modul în care se dezvoltă copiii sunt esențiale pentru viitorul unei țări. Un copil educat, creativ și curios va fi și un angajat care va aduce valoare adăugată la un loc de muncă și se va preocupa la rândul său să fie empatic și altruist cu cei din jurul său.

„Cred că suntem cu toții angrenați în a aduce lucruri importante în educația din România. Și asta este ceea ce cred eu că definește o editură. Dacă punem în centrul atenției copilul atunci lucrurile stau altfel. Educația, evoluția și viața lor este importantă pentru noi și dacă noi reușim cumva să clădim puțin din aceste lucruri, atunci este o mulțumire și o realizare (...) Copilul de astăzi trebuie să fie pregătit pentru mâine și să venim cumva către el pe diverse segmente, fie că vorbim de dezvoltare personală sau de emoții. Avem cărți despre ce înseamnă să fii tu însuți, despre reperele pe care trebuie să le ai în viață, despre valorile morale, încredere în sine, empatie”, explică fondatoarea editurii care colaborează cu profesori universitari români pentru a crea titluri de cărți cât mai adaptate pe nevoile copiilor.

Antreprenor, într-o lume cu crize la tot pasul

Piața de carte a fost semnificativ afectată, în ultimii ani, atât de pandemie, cât și de războiul de la graniță. Pandemia, deși a însemnat o reinventare, mai ales a stilului de muncă, a crescut și numărul de cititori tineri, dat fiind faptul că și școala s-a mutat acasă, unde copiii au alocat mai mult timp lecturii. Un sondaj realizat de DPH arată că în perioada 2020-2021, 62% dintre părinți au cumpărat mai multe cărți decât înainte de criza sanitară, iar 80% s-au orientat către cărți cu conținut educațional. Așa se face că, părinții, cadrele didactice și copiii au învățat la acea vreme să facă echipă, mai mult, poate decât în anii precedenți, spunea la acea vreme Florentina Ion.

„Toate aceste crize ne-au adus cumva alte calități pentru că prin aceste provocări noi am găsim și putere în așa fel încât să facem față. În pandemie trebuia să ne mobilizăm într-un timp record, astfel încât toți oameni să lucreze de acasă. O mare parte din echipa noastră încă lucrează de acasă. Ne vedem săptămânal sau la două săptămâni, pe departamente. Am renunțat la o mare parte din birouri. Eu, de exemplu, vin aproximativ două-trei zile pe săptămână în funcție de întâlnirile pe care le am, dar sunt foarte multe departamente, cum este cel contabil, care nu mai vine la birou aproape deloc. Am automatizat diverse procese și avem proceduri foarte clare, care ne ajută să funcționăm foarte bine”, declară fondatoarea în prezent.

Războiul din Ucraina a înmulțit, însă, lista de provocări pe piața de carte din România. Conflictul din țara vecină a generat scumpiri în lanț pentru editorii români, de la majorările prețurilor la energie, creșterea prețurilor la hârtie și până la cea a manoperei tipografice. La toate acestea s-au adăugat și scăderea puterii de cumpărare a românilor.

„Dacă în pandemie copii stăteau acasă și cumpărau mai multă carte, la război a fost diferit pentru că a durat aproximativ două-trei luni ca noi să ne să ne revenim. Dezvoltăm în același timp foarte mult site-ul propriu pentru a ne asigura un cash-flow bun astfel încât să fim pregătiți în situația în care un nou client de-al nostru are o problemă, să putem să facem cu toții față”, spune antreprenoarea, făcând referire la insolvența Elefant.ro, al doilea astfel de eveniment major care afectează piața de carte a ultimilor ani, după insolvența Diverta, o altă lovitură dură pentru piața editorială din România.

În 2021, Diverta a intrat pentru a doua oară în insolvenţă, după aproape un deceniu de existență. Ulterior, în ianuarie 2022 i-a fost aprobat planul de reorganizare. Tot în același an, lanțul de librării a fost preluat de omul de afaceri Augustin Drăgan, de la antreprenorul Octavian Radu.

Este adevărat, viața profesională ne ocupă poate mult mai mult timp decât ar trebui pentru că provocările din România sunt diferite decât cele cu care se confruntă antreprenorii din alte alte țări (...) Am avut ani în care am alocat peste 16 ore pe zi activității profesionale și nu este un lucru pe care îl spun cu plăcere. Îmi doresc ca tinerii antreprenorii români să își aloce mai mult timp vieții personale. Eu am avut diverse perioade care am ajuns într-o epuizare cronică. Sper și văd că generațiile noi cumva alocă mai mult timp naturii, mai mult timp copiilor. Florentina Ion, fondator și CEO Editura Didactica Publishing House

În ianuarie 2024, Elefant.ro, un alt mare retailer, mai precis al doilea cel mai mare jucător din piața de e-commerce își cere insolvența, după eșecul tranzacției cu evoMAG din noiembrie 2023. Și Didactica Publishing House se numără printre companiile care au de recuperat bani de la Elefant.ro.

„Sunt provocările acestea pe care le ai, așa cum le-am avut acum cu Elefant. Și am revenit de fapt iarăși într-o epuizare pentru că trebuie să stai din nou 12 ore pe zi la muncă, să refaci strategia cu echipa. Și nu numai mie nu mi-a fost ușor, ci întregii echipe. Nu este ușor să recuperezi acei bani (...) Și te întrebi dacă să ai încredere în distribuție și în ce măsură această distribuție îți va afecta businessul, distribuție care poate nu înțelege că noi suntem producători și că noi, pentru producția de carte, nu avem furnizori care să fie neplătiți. Și eu, ca antreprenor, nu vreau să stea cineva după mine că nu mi-am plătit aceste datorii. Trebuie să înțeleg că acest antreprenoriat înseamnă niște responsabilități și lucruri pe care ți le asumi că le duci la bun sfârșit. Nu poți să afectezi un alt antreprenor”, arată CEO-ul DPH.

Când se uită spre viitor, Florentina Ion vede în față tot o criză pentru care antreprenorii, indiferent de industria în care activează, trebuie să se pună „la adăpost” și să-și pregătească strategii ample pentru a rezista problemelor de cash-flow ce apar în vremuri marcare de instabilitate.

„Am trecut și în 2008 printr-o problemă similară și eu am toată convingerea că împreună cu echipa vom reuși să facem față acestor provocări. Eu tot comunic echipei acest lucru, de criză financiară, cred că de doi-trei ani. Așa că vom fi pregătiți să facem față acestei provocări care va fi destul de dificilă pentru toți antreprenorii din România”, adaugă ea.

România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește consumul de carte, conform statisticilor Asociației Editorilor din România (AER). În țara noastră, piața de carte însumează o cifră de afaceri de 60 de milioane de euro, mult, de exemplu, sub volumul țării vecine, Ungaria, care deși are jumătate din populația României, are o piață de carte ce valorează 130 de milioane de euro. Cei mai avizi cititori din UE îi regăsim în Germania, țară cu vânzări de cărți de peste 9 miliarde de euro pe an.

Noi mergem la târguri de carte și atunci când negociem o carte avem o valoare a cărții mai mică pe care o punem în contract sau pe care le-o comunicăm. Suma e cu mult mai mică decât valoarea la care ei vând aceeași carte într-o altă țară. Uneori suntem întrebați de ce și este greu.... le spunem, „știți, la noi prețurile sunt mai mici, salariile sunt mai mici”. Doar că la noi, când e criză, oamenii renunță prima dată la carte. În străinătate e fix invers pentru că oamenii vor să se dezvolte, să învețe, vor să vadă cum să treacă peste acea criză. Florentina Ion, fondator și CEO Editura Didactica Publishing House

Florentina Ion spune că nu există o statistică unitară, care să ne arată câți bani alocă părinții pe cărțile copiilor. Însă, din datele pe care le deține DPH, coșul mediu de cumpărături la această editură se ridică la 140 de lei.

„De cele mai multe ori căutăm de fapt soluții în a aduce un preț bun în piață, astfel încât părintele să-și permită o anumită carte, mai ales în conjunctura în care ne aflăm astăzi, când prețul la tipar este destul de mare și a crescut destul de mult prețul cărții. La fel se modifică prețul de transport, prețul de ambalare și atunci cumva încercam să găsim soluții astfel încât să nu fie prețuri atât de mari, pentru că este clar, se vede faptul că prețurile sunt extrem de afectate și că tot cresc, cresc și cumva trebuie să ne oprim”, susține Florentina Ion.

Pentru a încuraja consumul de carte, DPH a dotat mai multe biblioteci școlare din țară, multe din mediul rural, acolo unde elevii nu beneficiază mai deloc de materiale didactice și cărți cu care să-și îmbunătățească vocabularul și să-și antreneze mintea. Țintele companiei sunt ambițioase, de a ajuta 200 de biblioteci cu mobilier și cărți. Până acum, editura a ajuns să doteze 20 dintre astfel de spații. Investiția într-o bibliotecă școlară nouă poate ajunge să se ridice la 15.000 de lei.

„Nu au mai fost alocate sume pentru achiziția de carte pentru biblioteci. Sumele sunt foarte mici și atunci bibliotecarii depun foarte multe eforturi să achiziționeze câteva cărți frumoase, însă nefiind fonduri.... Acum au alocat practic aproximativ 600.000 de de lei pentru bibliotecile din țară, o sumă foarte mică pentru bibliotecarii din cele 42 de județe care au nevoie să achiziționeze cărți (...) Avem buget alocat pentru încă cinci biblioteci școlare pe care ne propunem sa le facem anul acesta, care sunt gândite cu mobilier, cu un fond de carte de aproximativ 150 de cărți, cu un covoraș cu pernuțe pentru copii, cu un fotoliu pentru povestitor, adică venim cumva cu ideea de a crea o bibliotecă atractivă copilului”, arată CEO-ul DPH.

Numărul bibliotecilor școlare a scăzut constant, de la 6.545 în 2019, la 6.050 în 2022, în vreme ce numărul copiilor care au împrumutat cel puțin o carte școlară s-a diminuat și el cu peste 450.000, arată datele de la organizația Salvați Copiii, colectate în 2023. Visul Florentinei Ion este să aibă un sediu mare pentru afacerea sa, dotat și cu un spațiu în care copiii să poată veni să citească sau să li se citească povești, acolo unde cărțile, din diferite motive, nu reușesc să-și facă loc în viața celor mici. Până atunci, însă, antreprenoarea a învățat să cultive recunoștință față de lucrurile pe care le are acum în viața sa, adică pentru cele două echipe care în care își împarte existența: familia și colectivul cu care a creat ceea ce astăzi numim Editura Diactica Publishing House.

Sursa foto: DPH