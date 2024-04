[FOTO] Cât costă să îți faci vacanța de Paște în Spania sau Portugalia

Următoarea perioadă le aduce românilor o mini-vacanță generoasă în numărul de zile, în contextul Sărbătorii de 1 Mai și a Paștelui, fapt care sporește simțitor solicitările conaționalilor noștri pentru vacanțe. În timp ce unii preferă România, iar alții folosesc acest timp pentru a fugi în destinații exotice precum Jamaica, Mauritius, Mexic sau SUA, mai există categoria celor care aleg o vacanță pe în Europa, la doar câteva ore de zbor cu avionul.

Am întrebat agenția de turism Eturia unde au ales să plece românii în această perioadă și am constatat că în acest an printre vedete sunt două state care se aflau în top și anii trecuți, dar nu pe primele două locuri ca în acest an, și anume Portugalia și Spania.

În contextul cererii crescute pentru aceste două destinații, am aflat că o vacanță de 3 nopți în Spania, la Sevilla, cu plecare în data de 3 mai și cazare într-un hotel de 4 stele cu mic dejun (zbor, cazare, ghid local si transferuri incluse) începe de la 790 euro/persoană.

Pentru cei care vor să descopere Barcelona începând cu 1 mai, 4 nopti cu cazare la un hotel 4 stele cu mic dejun inclus, zbor, cazare, ghid local si transferuri incluse tariful este de 950 euro/persoană.

O alternativă preferată este Palma de Mallorca, unde turiștii pot pleca pe 2 mai și vor petrece un sejur de 8 nopti într-un hotel de 4 stele cu mic dejun, zbor, cazare si transferuri incluse la prețul de 1050 euro/persoană.

Reprezentanții Eturia au mai observat că există și o altă categorie de turiști, și anume cei care preferă după vacanța de Paște și aleg o variantă rapidă, de tip charter către Madeira, Portugalia, unde pentru 7 nopti, într-un hotel de 4 stele cu mic dejun, zbor, cazare și transferuri incluse vor plăti 990 euro/persoană.

O altă destinație foarte căutată este și Gran Canaria, cu plecare pe 8 mai, la prețul de 1490 euro/persoană, ce include 7 nopti hotel de 4 stele cu mic dejun, zbor, cazare și transferuri.

