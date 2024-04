Lenovo lansează în România tableta de gaming Legion Tab și noile generații de echipamente de gaming din ecosistemul Legion. Prețul recomandat pentru tableta de gaming Legion Tab este de 2.399 de lei.

„În 2017, în cadrul IFA, Lenovo a lansat primul laptop Legion. De atunci, am construit pe această bază și an de an am lansat noi laptopuri în gamă, iar în primul trimestru din 2024 am ajuns lider de piață în România în zona de gaming. De-a lungul anilor, am introdus tot mai multe categorii sub brandul Legion. La CES 2018 am lansat primele monitoare Legion, în 2019 am lansat o gamă completă de accesorii Legion, iar după o scurtă pauză ca urmare a pandemiei, am lansat un sub-brand de gaming, Lenovo LOQ. În septembrie, anul trecut, am lansat la IFA consola Legion GO, iar luna aceasta lansăm prima tabletă de gaming din lume, Legion Tab Y700(...) România a fost prima țară din Europa care a avut acces la tableta Legion Tab, aflată la a doua generație, prima fiind lansată exclusiv în China”, a declarat Lucian Condruz, Consumer Sales Leader Lenovo România.

Tabletă pentru gaming: ce specificații are Lenovo Legion Tab



Lenovo Legion Tab este o tabletă Android de 8,8 inch, cu un procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 pe 4nm și memoriei LPDDR5X de 12GB. Vine în nuanța Storm Grey, fiind subțire (76mm) și cântărește 350 de grame.



Spațiul de stocare al tabletei este de 256 GB și poate fi extins cu un slot microSD care acceptă carduri de până la 1 TB. Ecranul este Lenovo PureSight QHD+ de 8,8 inci cu rată de refresh de 144 Hz. Sistemul haptic integrat al tabletei oferă jucătorilor un nivel suplimentar de imersiune și feedback.

Performanța dispozitivului este menținută și datorită soluției de răcire Legion ColdFront: Vapor, care dispune de o cameră de vapori supradimensionată. Legion ColdFront: Vapor oferă trei moduri de performanță care le permit utilizatorilor să adapteze performanța tabletei la scenariul dat - modul Beast, când fiecare cadru contează; modul Balanced, care se află pe linia de demarcație între performanță, căldura degajată și durata de viață a bateriei; și modul Energy Saving, care exploatează la maximum bateria de 6550 mAh a Lenovo Legion Tab pentru sesiuni de gaming mai lungi, fără întreruperi.



Portul USB Type-C® din partea de jos (orientare landscape) dispune de tehnologia Qualcomm Quick Charge™ 3.0 și de o performanță de încărcare de până la 45W, precum și de o funcție de anulare a încărcării în timpul jocurilor, menținând astfel temperatura dispozitivului sub control. Porturile USB Type-C oferă suport DisplayPort™ 1.4, astfel încât jucătorii se pot conecta la un display extern compatibil pentru a juca la scară mai mare.





Lenovo Legion Tab poate fi integrat cu alte dispozitive Legion. Prin intermediul Lenovo Freestyle, jucătorii pot partaja conținut între Lenovo Legion Tab și un alt laptop Lenovo Legion, stabilind o legătură dinamică ce îmbunătățește experiența de joc pe toate dispozitivele. Tableta este compatibilă cu monitoarele, căștile, tastaturile și mouse-urile Lenovo Legion.

Premium Care Depot de la Lenovo asigură suport pentru gameri, oferind ajutor pentru configurarea dispozitivului, remedierea conexiunii la internet, probleme software și adăugarea de periferice.

Sursa foto: Lenovo

