Raiffeisen încheie primele luni ale anului cu 390 milioane de lei profit

Raiffeisen Bank a raportat în T1 2024 un profit de aproape 390 milioane lei ca urmare a majorării cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul, investițiilor din domeniul IT.

Raiffeisen Bank România continuă strategia de creștere în domeniul planificării financiare personale, cu evoluții de +50% în primele 3 luni ale anului, pe segmentul planuri de investiții, pensii private și asigurări de viață cu componentă de economisire. Totodată, a continuat susținerea IMM-urilor din România și a accelerat investițiile pentru lansarea de noi funcționalități în aplicația de mobile banking.

La nivel de active, Raiffeisen Bank România încheie primul trimestru al anului cu un total de aproximativ 72 miliarde lei în creștere cu 11% față de perioada anterioară a anului precedent și un trend ascendent al creditării pentru sectorul IMM, motorul economiei românești. Creditele acordate de către Raiffeisen Bank acestui segment au crescut cu 5% an la an, evoluție pozitivă susținută în principal de programele guvernamentale precum IMM Invest.

”În primele trei luni ale anului, am continuat să creștem în sfera planificării financiare personale, cu o evoluție de +50%, iar prin programele de garantare ale European Investment Fund am aprobat credite în valoare de 46 milioane de euro. Sunt rezultate care ne fac să privim cu încredere în viitor. Continuăm și în 2024 creșterea bi-dimensională, bazată pe o strategie unică în peisajul bancar românesc. Prin Banking 1:1, românii au acces la cele mai bune soluții de planificare financiară și la banking digital, simplu, sigur și la îndemână. Totodată, ne menținem capitalizarea și lichiditatea la cote solide, bine poziționați pentru a accelera creditarea și susține finanțarea economiei reale.” - Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Segmentul IMM înregistrează evoluții pozitive în rata de adopție a aplicației de încasare plăți cu cardul RaiPOS, care a crescut la 40% la finalul trimestrului 1 (aproximativ 8.000 de terminale RaiPOS utilizate activ de clienții IMM).

Primul trimestru al anului a însemnat și cel mai înalt grad de digitalizare al clienților IMM (aproximativ 95.000 de clienți IMM folosesc activ Noul Raiffeisen Online IMM și aplicația mobilă Smart Business).

Programul factory by Raiffeisen Bank, lansat în urmă cu 6 ani pentru a sprijini start-up-urile românești, continuă și anul acesta cu un număr record de înscrieri. În primul trimestru al anului 2024, programul a adunat de aproximativ 6 ori mai multe proiecte înscrise față de T1 2023 și a acordat de 2,5 ori mai multe credite participanților care s-au calificat.

La începutul anului 2024, peste 430 de business-uri românești erau finanțate prin acest program cu aproximativ 24 milioane de euro.

Tendințe pe segmentul creditării și economisirii

După o revigorare a creditării la finalul anului trecut, 2024 a început cu un ușor declin. Soldul de credite acordate clienților a înregistrat o scădere de 4% an la an, în principal din segmentul de clienți persoane juridice ca urmare a rambursării unor facilitați de către companiile din sectorul energetic. Împrumuturile acordate persoanelor fizice au fost, de asemenea, în scădere cu 3% an la an, în contextul temperării cererii de credite, în special a celor ipotecare, ca urmare a incertitudinii, inflației persistente și a unui mediu de rate de dobânzi ridicate.

Așteptările generale cu privire la evoluția creditării în perioada următoare indică un ritm moderat de creștere, în contextul consolidării puterii de cumpărare a populației, al unei potențiale reduceri graduale a ratelor de dobândă de politică monetară și al unui volum consistent de investiții susținut de fondurile disponibile prin programul ”Next Generation EU”.

Primul trimestru a adus o creștere de 8% an la an a stocului de depozite atrase de la clienți, cu rezultate pozitive atât pentru segmentul de clienți persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Veniturile brute ale băncii au crescut cu 8% în primele trei luni ale anului. Un procent similar de creștere l-au avut și cheltuielile operaționale (+8% an la an), fapt ce reflectă investițiile alocate pentru dezvoltarea echipei și a capabilităților tehnologice. Performanța financiară a Raiffeisen Bank în T1 2024 a condus la obținerea unui profit de aproape 390 milioane RON ca urmare a majorării cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul, investițiilor din domeniul IT. Profilul de risc bun și evoluția pozitivă a veniturilor sunt, în continuare, puncte forte în activitatea băncii.

Printre noutățile începutului de an se numără și lansarea unui instrument inovator de învățare bazat pe inteligență artificială, specializat în domeniul planificării financiare personale. Acest instrument este creat pentru a optimiza semnificativ viteza de învățare și eficiența echipelor de experți Raiffeisen, contribuind la îmbunătățirea experienței clienților și la creșterea satisfacției acestora.

Sursa foto: Raiffeisen Bank

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: