Adâncirea dezechilibrelor fiscale prin solicitarea de facilităţi ar putea avea la bază o speranţă deşartă că altcineva va achita nota de plată, a afirmat economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea, la conferinţa anuală a AAFBR.

"Eu mă întreb: cei care acum solicită noi facilităţi fiscale, salarii, nu ştiu ce, ştiind bine în mintea lor că anul viitor va urma o corecţie, la ce se aşteaptă? Adică, chiar aşa, ei îşi închipuie, cei care solicită acum repede, că e an electoral, îşi închipuie că ei nu vor plăti cu atât mai mult anul viitor? Speră ei că la anul nota de plată va fi achitată de alţii? Asta e întrebarea mea. Deci, a cere acum în plus scutiri, nu ştiu ce măriri şi aşa mai departe, când toată lumea ştie foarte bine că la anul va veni nota de plată, să adânceşti acum dezechilibrele, mi se pare o speranţă deşartă că va fi altcineva care va plăti şi tu vei scăpa de nota de plată", a spus Lazea.



La rândul său, Ionuţ Dumitru, economist-şef al Raiffeisen Bank România, a fost de părere că în următoarele luni va avea loc o renegociere a traiectoriei de ajustare a deficitului bugetar. Precedentul angajament de reducere a deficitului bugetar la 3% era în 2025 sau 2026, însă nu mai este posibil să ajungem atât de repede la acel nivel.



"Cred că după alegeri problema va fi adresată. Nu cred că mai există spaţiu de amânare. Avem presiuni mari şi de la Comisia Europeană, avem presiuni şi din partea OCDE, pe bună dreptate. Adică ne-am angajat pe acest drum, trebuie să ne arătăm seriozitatea şi cred că o vom face şi sunt optimist din perspectiva asta. Cred că avem şi vom avea stabilitate politică, care este precondiţia necesară pentru a adresa reformele pe care trebuie să le facem", a susţinut Dumitru, întrebat cât timp s-ar mai putea amâna o "aşezare fiscală".



Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) a organizat, joi, conferinţa sa anuală pe tema "Drumul României spre Excelenţă prin aderarea la Elita OECD", eveniment care a ajuns la a XVI-a ediţie.



Conferinţa AAFBR din acest an este dedicată demersului de admitere a României ca membru al OECD.

Sursa foto: Wall-Street.ro / Ovidiu Udrescu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: