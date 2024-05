Cum a transformat retinolul industria cosmetică în 2024

Retinolul este un ingredient important în multe formule de îngrijire a pielii anti-rid. Retinolul a transformat industria cosmetică în acest an, prin faptul că a fost integrat pe scară largă în produsele de marcă de îngrijire a pielii. Cererea tot mai mare pentru formule mai eficiente de îngrijire a pielii a dus la o creștere a pieței retinolului.

Anul 2024 aduce cu siguranță noi soluții și produse în tendințe. Conform unui studiu de cercetare recent, dimensiunea pieței globale a retinolului a ajuns de 1,43 miliarde USD în 2023 și este posibil să atingă 1,87 miliarde USD până în 2023, CAGR fiind de 3,9%.

Consumatorii devin tot mai atenți la sănătatea lor și de aceea optează pentru produse cosmetice fără efecte secundare, parabeni, sulfați și parfumuri artificiale. Aceștia apreciază produsele pe bază de retinol, deoarece acest ingredient vine cu o serie de avantaje incredibile, și anume:

• Ajută la netezirea ridurilor mici, a ridurilor superficiale și profunde

• Activează reînnoirea celulară

• Previne și combate hiperpigmentarea

• Ajută la uniformizarea nuanței pielii

• Accelerează procesele de exfoliere a stratului keratinizat

• Restabilește echilibrul de hidratare a pielii

• Normalizează activitatea glandelor sebacee, are efect antiinflamator, reduce dimensiunea porilor dilatați, ajută în tratamentul acneei

• Are un efect stimulator asupra fibroblastelor, astfel stimulează producerea de colagen, elastină si acid hialuronic; toate acestea îmbunătățesc elasticitatea pielii și netezesc suprafața acesteia.

Cremele cu retinol sunt foarte apreciate de consumatori, pentru că pot trata acneea, punctele albe, pot minimiza aspectul porilor mari și a petelor de îmbătrânire. Chiar și persoanele cu pielea sensibilă pot folosi cosmetice cu retinol, deoarece ele au formule bogate în ingrediente liniștitoare și hidratante.

În 2024, poți găsi în magazinele online:

• Gel cu retinol pentru netezirea și hidratarea optimă a pielii

• Creme cu retinol pentru regenerarea pielii, ce sunt recomandate de dermatologi pentru pielea sensibilă

• Seruri pentru piele care hidratează intens, reduc semnele de îmbătrânire, lasă pielea mai netedă și mai frumoasă

• Produse cu retinol pentru pielea grasă și sensibilă care hidratează, hrănesc și regenerează pielea

• Lift cremă de față cu retinol care reduce ridurile și întinerește pielea și altele.

Când sunt folosite corect, produsele cosmetice cu retinol pot face minuni pentru piele, ele combat semnele de îmbătrânire și sunt apreciate chiar și în ​​rândul experților din industria frumuseții, nu doar în rândul consumatorilor. Eficacitatea retinolului în lupta împotriva modificărilor pielii legate de vârstă și a fotoîmbătrânirii a fost dovedită în multe rânduri, fapt pentru care produsele cu acest ingredient sunt la mare căutare.

Foarte importantă este concentrația de retinol din produsele cosmetice, ea nu trebuie să fie foarte mare, pentru a nu duce la roșeață sau la un peeling sever. Prin urmare, marile branduri de produse cosmetice caută tot felul de modalități de a ocoli această limitare. De exemplu, există și produse inovatoare cu retinol, în care acesta este într-o formă incapsulată, el fiind astfel eliberat mai lent în piele.

Produsele cu retinol au primit mari laude de la consumatori atât pentru efectele de încredere asupra pielii obținute prin cercetări avansate repetate, cât și pentru prețul accesibil și confortul ce vine din conntinuarea tratamentelor cosmetice pentru piele. Unele produse au retinol vegetal, care promovează producția de colagen din straturile profunde ale pielii și îi conferă tenului fermitate și elasticitate. Când se alege un produs de acest fel se ține cont de concentrația de retinol din fiecare.

Cele mai populare sunt cremele anti-rid cu vitamina A testate și recomandate de dermatologi care revitalizează pielea îmbătrânită și în plus ajută la reducerea aspectului de linii fine. Vitamina A ajută tenul să devină mai fresh, cu un aspect mai tânăr. Vitamina A ajută la hidratare și face tenul să aibă un aspect mai sănătos și mai strălucitor. În plus, ea conferă suplețe și rafinament pielii, îi reface elasticitatea, o face mai netedă și mai catifelată. Cremele hidratează profund, hrănesc pielea, diminuează aspectul liniilor fine și al ridurilor prin vitamina A.

Profesioniștii în frumusețe spun că serurile cu retinol sunt cu adevărat eficiente în reducerea îmbătrânirii, ele pot conține și niacinamidă care este un ingredient activ pentru ameliorarea tenului uscat, reducerea ridurilor și menținerea sănătății pielii.

Sursa foto: Freepik

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: