Premier energy vine la bursă. Compania a fost evaluată la 2,4 miliarde lei

Preţul ofertei publice iniţiale Premier Energy a fost stabilit la 19,5 lei pe acţiune, ceea ce implică o capitalizare de piaţă de 2,4 miliarde de lei, respectiv 489,8 milioane de euro.

În urma Ofertei, EMMA Capital continuă să deţină 71,25% din acţiunile Premier Energy Group.



Investitorii de retail din România au avut dreptul la o reducere de 5% din Preţul de Ofertă pentru ordinele de subscriere depuse în mod valabil în primele trei zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Preţul final de ofertă cu reducere pentru acţiunile subscrise în aceste condiţii este de 18,53 lei pe Acţiune Oferită.



"Oferta, care a generat cerere ridicată din partea investitorilor de retail şi instituţionali din România şi a investitorilor instituţionali internaţionali, constă dintr-o ofertă totală de 35.937.859 de Acţiuni Oferite, reprezentând 28,75% din capitalul social total emis de Premier Energy. Oferta cuprinde 25.000.250 Acţiuni Noi oferite spre subscriere de către Societate, 6.250.063 Acţiuni Existente oferite spre vânzare de către acţionarul său principal EMMA Alpha Holding Ltd ("EMMA Capital", "Acţionarul Vânzător") şi 4.687.546 Acţiuni Supra-alocate puse la dispoziţie de EMMA Capital", se precizează într-un comunicat al companiei.



Oferta a constat dintr-o ofertă publică adresată investitorilor de retail şi instituţionali din România şi o ofertă adresată investitorilor instituţionali internaţionali eligibili, cu o împărţire finală a Tranşelor Oferite după cum urmează: 20% din Acţiunile Ofertei alocate investitorilor de retail, iar restul de 80% din Acţiunile Ofertei alocate investitorilor instituţionali.



Încasările brute sunt de 695,1 milioane de lei, constând în 483,5 milioane de lei pentru Emitent şi 211,5 milioane de lei pentru Acţionarul Vânzător.



Decontarea va avea loc în data de 20 mai 2024.



Admiterea acţiunilor la tranzacţionare şi începerea tranzacţionării la BVB, având simbolul "PE", este de aşteptat să aibă loc în data de 27 mai 2024 sau în jurul acestei date, precizează sursa citată. Imediat după Admitere, acţiunile societăţii vor fi incluse în indicele BET al BVB.



Citigroup Global Markets Europe AG, UniCredit Bank GmbH (Sucursala Milano) şi Wood & Company acţionează în calitate de Coordonatori Globali Comuni în legătură cu Oferta. Alpha Bank România S.A. şi BT Capital Partners S.A. acţionează în calitate de Deţinători Comuni ai Registrului de Subscrieri. STJ Advisors acţionează în calitate de Consultant Financiar al Societăţii în legătură cu Oferta. UniCredit S.p.A. acţionează, de asemenea, în calitate de Consultant ESG al Societăţii în legătură cu Oferta.



Societatea va utiliza fondurile obţinute în cadrul Ofertei pentru a achiziţiona active de energie regenerabilă în România şi în Moldova, precum şi în vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile. Societatea intenţionează să distribuie sub formă de dividende 30% - 70% din profitul său net anual consolidat, se mai arată în comunicat.



"Perspectiva investiţională atractivă a Premier Energy şi potenţialul considerabil de creştere s-au reflectat în cererea mare la care am asistat, atât din partea investitorilor de retail cât şi a celor instituţionali, în România şi la nivel internaţional. Suntem încântaţi de succesul ofertei publice iniţiale şi de listarea la Bursa de Valori Bucureşti şi le urăm un călduros bun venit tuturor noilor noştri acţionari. Aceştia ni se alătură în următoarea etapă dinamică din evoluţia companiei Premier Energy, care sunt convins că ne va permite să ne dezvoltăm în continuare afacerea şi să ne afirmăm ca lider regional în tranziţia către energia verde", a comentat Jose Garza, CEO Premier Energy Group, potrivit comunicatului citat.



Premier Energy Group este una dintre companiile private de infrastructură energetică integrată pe verticală cu cea mai rapidă creştere din Europa de Sud-Est şi unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din regiune. Grupul are peste 1.000 MW capacitate de generare a energiei electrice regenerabile în proprietate, management sau în dezvoltare în România şi Moldova, împreună cu una dintre afacerile cu cea mai rapidă creştere în furnizarea de energie electrică din surse regenerabile în ambele ţări.



În România, Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor şi furnizor de energie electrică din Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum şi peste 840.000 de clienţi, deservind aproximativ 70% din populaţia Moldovei.



În urma achiziţiei CEZ Vânzare în România, Premier Energy Group deserveşte în total un număr de aproximativ 2,4 milioane de clienţi de energie electrică şi gaze naturale în România şi Moldova (o creştere de aproximativ 1,4 milioane), majoritatea fiind clienţi casnici şi întreprinderi mici.



Compania este deţinută majoritar de EMMA Capital.



În anul încheiat la 31 decembrie 2023, Grupul a generat venituri consolidate de 912 milioane de euro, un profit net de 78,8 milioane de euro şi EBITDA ajustat de 127,7 milioane de euro.

Sursa foto: Premier Energy

