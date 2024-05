6 motive să alegi Parchetul Laminat: Beneficii Remarcabile și Popularitate în Creștere!

Parchetul laminat este în trend și o opțiune de lux pentru oameni în ziua de azi. Există foarte multe motive și avantaje pentru a alege parchet laminat, ce includ și varietatea sa de modele și culori, care oferă posibilitatea de a se potrivi aproape în orice stil de design, concept și decor.

1. Instalare ușoară

Parchetul laminat este ușor de instalat, are plăcile proiectate pentru a se potrivi perfect între ele. Proprietarii de case pot alege diferite modele de parchet laminat care permit o instalare simplă, pe care o pot face uneori chiar ei.

Montarea parchetului poate fi realizată și de amatori, astfel nu necesită costuri cu forța de muncă. Cu uneltele potrivite și un ghid clar, un proprietar se poate ocupa singur de asemenea lucrare în casa lui. Pentru asta sunt necesare materialele pentru instalare, anumite unelte și accesorii de montaj, pe care le poate găsi în magazinul online de unde va lua și parchetul triplu stratificat.

2. Proprietăți de rezistență la umiditate

Producătorii de laminat modern vin în acest an cu noi produse din materiale rezistente la umiditate, folosind tehnici speciale care măresc densitatea plăcilor de parchet, au un coeficient de dilatare mai scăzut, o acoperire ce rezistă la umiditate. Compușii speciali folosiți în stratul interior al plăcilor protejează laminatul de formarea mucegaiului sub influența umidității.

Acum poți comanda online de la ei parchet de calitate pentru a obține o pardoseală de calitate, la cele mai bune prețuri.

În băi și bucătării este indicată o pardoseală laminată impermeabilă, care este rezistentă la umiditate. Unele branduri au astfel de produse realizate pentru a avea rezistență completă la picăturile de apă, la jeturi de apă, la umiditatea ridicată a aerului.

Cea mai bună opțiune este un parchet laminat gros, de clasă mare, de înaltă densitate și cu un coeficient de expansiune de 8%. Când se cumpără un parchet laminat pentru baie se dă atenție clasei, densității plăcilor, grosimii materialului.

3. Durabilitate, rezistență la uzură

Parchetul laminat este apreciat pentru durabilitatea și rezistența sa la uzură. Are un strat superior care protejează pardoseala de pete, decolorare, zgârieturi, etc. Acest strat este de obicei realizat dintr-o rășină melaminică dură și face ca parchetul să fie ușor de curățat.

În general, parchetul laminat este rezistent la alergeni, mucegai, ușor de întreținut, durabil, el își menține aspectul nou și frumos în timp.

4. Rezistent la căldură

Parchetul laminat are rezistență termică, are caracteristici de izolare bune. Marile branduri din lume au creat parchet laminat pentru sistemul de încălzire în pardoseală cu apă caldă. Un astfel de parchet este cel de brand Egger.

Pardoseala laminată conduce bine căldura, are un strat laminat care acționează ca izolator, îmbunătățind căldura podelei. Față de alte opțiuni de pardoseală, parchetul laminat oferă echilibru între design, căldură și întreținere ușoară.

5. Parchetul laminat nu este scump

Prețul parchetului laminat depinde de calitatea lui. El este în general o opțiune convenabilă, prietenoasă cu bugetul. Acest produs este conceput pentru a imita aspectul lemnului de esență tare, a gresiei sau a pietrei și reprezintă o alternativă accesibilă ca preț, potrivită pentru orice stil de interior al casei. De multe ori, pare că opțiunile scumpe de parchet sunt mai pretențioase când vine vorba de reparații, iar opțiunile standard, bugetare, nu se tem de zgârieturi, lovituri sau de animale de companie.

6. Aspect elegant și o alegere de lux pentru casă

Parchetul laminat este într-adevăr o opțiune foarte bună, populară și versatilă pentru proiectele de design interior, rezidențiale și comerciale. Interiorul este creat de mobilier, dar și de decor, de aspectul pardoselii. Cu un parchet laminat atent ales se poate îmbunătăți foarte mult stilul oricărei locuințe. Cei care fac renovări ar trebui să analizeze ce variante de parchet laminat sunt în tendințele modei în acest an, astfel vor rămâne în trend și anul viitor.

Parchetul laminat are un aspect elegant și este proiectat să imite frumusețea lemnului natural, oferind un aer deosebit în orice încăpere. În prezent, în magazinele online, există o gamă largă de texturi, clase, culori și modele din care designerii pot alege ce parchet doresc, pentru a se potrivi perfect cu estetica proiectului lor.

Sursa foto: Freepik

